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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۹

ملی‌پوشان در رنکینگ جهان نیستند؛

کار دشوار تکواندوکاران ایران در مسیر کسب سهمیه المپیک

کار دشوار تکواندوکاران ایران در مسیر کسب سهمیه المپیک

رنکینگ جدید بهترین تکواندوکاران جهان  از سوی فدراسیون جهانی در حالی اعلام شد که اسامی نمایندگان کشورمان در میان ۵۰ نفر برتر دیده نمی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی تکواندو جدیدترین رنکینک تکواندوکاران المپیکی را منتشر کرد که نکته بارز آن غیبت نمایندگان کشورمان در هر دو بخش بانوان و آقایان بود.

طبق دستورالعمل نحوه انتخاب ورزشکاران برای حضور در المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس از طریق رنکینگ المپیکی، امتیازات تکواندوکاران از ابتدای «ماه جون ۲۰۲۶» (یازدهم خردادماه) محاسبه خواهد شد. به عبارت ساده تر تمامی امتیازات پیش از این تاریخ از جدول حذف و نتایج رقابت های بین المللی بعدی در جدول ثبت خواهد شد.

بر همین اساس به دلیل آنکه نمایندگان کشورمان در هیچ تورنمنتی بعد از این تاریخ حضور نداشته اند، امتیازی کسب نکرده و در جدول نیز اسامی آنها دیده نمی شود. توضیح در مورد تیم ملی ایران اینکه از این پس امتیازات مهدی حاج موسایی در وزن ۶۸- کیلوگرم محاسبه و ثبت خواهد شد.

در رنکینگ منتشر شده تکواندوکارانی که در نخستین مرحله از رقابت های گرندپری در سال ۲۰۲۶ به میزبانی رم در ایتالیا موفق به کسب مدال طلا شدند، صدر جدول را در اختیار دارند.

قرعه کشی مسابقات تکواندو در بازیهای آسیایی با رنکینگ المپیکی برگزار می شود و نمایندگان کشورمان می بایست در فرصت باقی مانده در رقابت های پیش رو از جمله مسابقات آزاد کره جنوبی، جام ریاست فدراسیون جهانی در پاکستان و گرندپری موجو امتیازات لازم را کسب کند.

کد مطلب 6884602

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