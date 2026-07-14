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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۵

جام جهانی تکواندو - کره جنوبی؛

تیم بانوان تکواندو ایران فردا به مصاف هند می‌رود

تیم بانوان تکواندو ایران فردا به مصاف هند می‌رود

تیم ملی تکواندو بانوان ایران در نخستین دیدار خود در جام جهانی به مصاف هند می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات تکواندو جام جهانی که در کره جنوبی و شهر «چانچئون» جریان دارد فردا (چهارشنبه 24 تیر) رقابت های بخش بانوان برگزار می شود.

در این بخش هشت تیم حضور دارند که تیم کشورمان در دور نخست به مصاف هند می‌رود و در صورت برتری برای صعود به فینال، برنده روسیه و کره جنوبی را پیش رو خواهد داشت.

در آن سوی جدول هم مراکش با قزاقستان و تایلند با چین پیکار می کنند.

یلدا ولی نژاد، باران نعمتی، فاطمه احمدی و هستی محمدی نمایندگان تکواندو ایران در جام جهانی هستند.

در بخش مردان تیم ملی ایران امروز در نخستین دیدار خود به تایلند باخت و حذف شد.

کد مطلب 6887526

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