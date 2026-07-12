۶۹ میلیارد تومان مالیات در مازندران مسترد شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سلطانی صبح یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: استرداد مالیاتی یکی از حقوق قانونی مؤدیان است و اداره‌کل امور مالیاتی مازندران با بهره‌گیری از هوشمندسازی، اصلاح فرآیندهای اجرایی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، اقدامات مؤثری برای تسهیل بازپرداخت مطالبات قانونی مؤدیان انجام داده است.

وی با اشاره به عملکرد سال ۱۴۰۴ افزود: در این سال ۲۵۸ میلیارد تومان استرداد مالیاتی در استان انجام شد که در مقایسه با ۸۸ میلیارد تومان سال ۱۴۰۳، رشد ۱۹۳ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرکل امور مالیاتی مازندران کاهش زمان ارائه خدمات را از مهم‌ترین عوامل افزایش رضایت مؤدیان دانست و تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴ با بازمهندسی فرآیندها، برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از ظرفیت‌های هوشمندسازی، مدت زمان انجام فرآیند استرداد مالیاتی به کمتر از یک ماه کاهش یافت.

سلطانی ادامه داد: این اقدام علاوه بر تسریع در بازپرداخت مطالبات قانونی، نقش مؤثری در بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش اعتماد مؤدیان به نظام مالیاتی داشته است.

وی با اشاره به تداوم این روند در سال جاری گفت: در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز ۶۹ میلیارد تومان استرداد مالیاتی به مؤدیان استان پرداخت شده که بیانگر استمرار سیاست‌های تسهیل‌گرانه در حوزه خدمات مالیاتی است.

مدیرکل امور مالیاتی مازندران تأکید کرد: تکریم مؤدیان، ارتقای شفافیت، تحقق عدالت مالیاتی و توسعه خدمات هوشمند از مهم‌ترین اولویت‌های این اداره‌کل است و برنامه‌های تحول‌آفرین با هدف افزایش کیفیت خدمات، کاهش زمان ارائه خدمت و حمایت از فعالان اقتصادی با جدیت ادامه خواهد یافت.