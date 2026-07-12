ورزش پارالمپیک ایران با دست فرمان فعلی از ازبکستان و هند عقب می ماند

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آخرین وضعیت طرح تحول بنیادین و راهبردی کمیته ملی پارالمپیک، امروز (دوشنبه ۲۱ تیر) در قالب نشستی در محل کمیته ملی پارالمپیک برگزار شد.

غفور کارگری رئیس کمیته پارالمپیک همراه با سایر مسئولان این کمیته و روسای برخی فدراسیون‌ها و انجمن‌های مرتبط با حوزه جانبازان و توان یابان از شرکت کنندگان در این نشست بودند.



کارگری در این نشست با اشاره به محورهای اصلی مدیریت راهبردی ورزش به عنوان چراغ راهی برای ایران قوی و ورزش قوی گفت: در حوزه ورزش قهرمانی باید با قدرت بیشتری به مسیرمان ادامه بدهیم. اگر با دست فرمان فعلی به حرکت مان ادامه بدهیم، ازبکستان و هند از ما جلو خواهند زد.



وی با بیان اینکه ورزش توان یابان در حوزه ورزش همگانی وضعیت خوبی ندارد، خاطرنشان کرد: دلیل این است که نتوانستیم شرایط خوبی را برای ۶ تا ۸ میلیون جمعیت معلول و جانباز ایجاد کنیم.



رئیس کمیته پارالمپیک با بیان اینکه باید یک تغییر راهبردی داشته باشیم، گفت: به همین دلیل طرح تحول ورزش پارالمپیک را آغاز کردیم. طرح تحول به دنبال چند هدف است که می‌توان به پرهیز از روزمرگی، عدم رضایت به وضع موجود و حرکت به سمت مطلوب، هدف‌گذاری دقیق و علمی برای آینده، حرکت بر اساس برنامه اشاره کرد.



کارگری تصریح کرد: بعد از بازی‌های پاراآسیایی هانگژو آسیب‌ شناسی آینده‌ نگرانه را انجام دادیم. حالا برای این دوره اخیر هم ۳۰، ۴۰ مشکل و آسیب را در خصوص موارد مختلف از جمله موارد مربوط به میزبانی و ... شناسایی کردیم تا از الان به فکر حل آنها باشیم.



وی گفت: براساس نگاهی که از سوی رهبر شهید مطرح شده، ورزش پارالمپیک باید در قله باشد، اما الان ببینید در کجاست. مسابقات جهانی والیبال نشسته هم اکنون در حال برگزاری است و مسابقات تیم ایران به عنوان سومین تیم پرافتخار تاریخ ورزش دنیا، از شبکه ورزش پخش می‌شود، در حالی که مسابقات تیم ملی والیبال ایستاده از شبکه سه پخش می‌شود.

غفور کارگری ادامه داد: ما باید احیای جایگاه ورزش پارالمپیک را انجام بدهیم، چون مقام‌ها و مدال‌ها به سختی بدست می‌آیند. از شما روسای فدراسیون‌ها هم می‌خواهم که ورزش پارالمپیک را در اولویت خود قرار بدهند. از دنیامالی وزیر ورزش تشکر می‌کنم که نگاه خوب و توجه ویژه‌ای به ورزش پارالمپیک داشته است و امیدوارم این نگاه و توجه در فدراسیون‌ها نیز وجود داشته باشد.