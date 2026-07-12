دستورالعمل تداوم برپایی میادین و تجمعات مردمی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هیئتها و تشکلهای دینی در بیانیهای دستورالعمل تداوم برپایی تجمعات مردمی در میادین را اعلام کرد. این بیانیه بدین شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
تجمعات میدانی که با احساس تکلیف «مردم مبعوث» ایران اسلامی شکل گرفت، با تأیید و هدایتهای رهبر معظم انقلاب با قوتی روزافزون گسترش یافت. مردم غیور ایران همچنان عزادار و خونخواه شهدا و در رأس آنان، امام شهید خویشاند؛ ازاینرو، این تجمعات تا زمان صدور فرمان رهبر معظم انقلاب تداوم خواهد داشت. بهویژه آنکه با قرار گرفتن بار مسئولیتِ مطالبهگریِ مفاد تفاهمنامه مذاکرات با آمریکا بر دوش آحاد جامعه، این حضور میدانی اهمیتی حیاتی و مضاعف یافته است.
بنابراین، بهمنظور استمرار و ارتقای کیفی این تجمعات در ایام محرم و صفر، رعایت دستورالعملهای زیر به تمامی دستاندرکاران و گروههای مردمی توصیه میگردد:
۱. مدیریت زمان و شیفتبندی:
با عنایت به فرارسیدن حماسه راهپیمایی اربعین حسینی و مراسم دهه آخر صفر در مشهد مقدس، حضور خادمان بهگونهای برنامهریزی و زمانبندی شود که ضمن حفظ پویایی و استمرار تجمعات، امکان تشرف و مشارکت آنان در این دو رویداد عظیم معنوی نیز فراهم گردد.
۲. تجمیع و همافزایی میادین:
بهمنظور افزایش شکوه و عظمت مراسم، شایسته است میادینی که در مجاورت یکدیگر قرار دارند، با هماهنگی مسئولان ذیربط با یکدیگر تجمیع و ادغام شوند.
۳. برپایی غرفههای نقشآفرینی:
تشکلها و گروههای مردمی ترغیب و حمایت شوند تا با برپایی غرفههای فرهنگی و تبیینی در محل … حضور فعال و مؤثری داشته باشند.
۴. ایجاز و تنوع در برنامهها:
بهمنظور جلب مشارکت حداکثری اقشار مختلف مردم، بخشهای مختلف برنامهها کوتاهتر، جذابتر و با تنوع بیشتری طراحی و اجرا گردند.
۵. رعایت حقوق شهروندی و آرامش عمومی:
پایان تمامی برنامهها حداکثر تا ساعت ۲۳ الزامی است؛ همچنین میزان صدای سیستمهای صوتی و خودروهای مربوطه باید بهگونهای تنظیم و کنترل شود که هیچگونه مزاحمتی برای ساکنان و همسایگان ایجاد ننماید.
این تجمعات میدانی، جلوهای درخشان از حضور آگاهانه و پرشور «مردم مبعوث» است که به آغاز فصلی نوین در تاریخ انقلاب اسلامی منتهی شده است. این نقشآفرینی و حضور حماسی، پس از پایان تجمعات نیز متوقف نخواهد شد و تا تحقق کامل تمامی آرمانهای بلند انقلاب اسلامی و رهبر شهیدمان، با همراهی و بصیرت آحاد ملت غیور تداوم خواهد یافت.»
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