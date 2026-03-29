مردم همدان تا فتح نهایی کنار رهبری و نیروهای مسلح هستند

حجت الاسلام ناصر طاهری در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال بینظیر مردم از فراخوانهای بیعت با رهبر معظم انقلاب حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، اظهار کرد: این حضور هوشمندانه علاوه بر خنثیسازی توطئهها، به مثابه «سوخت موشک» برای اقتدار نیروهای مسلح در رویارویی بزرگ پیشرو است.
وی بیان کرد: در تجمعات گسترده مردمی در استان همدان، ابعاد جدیدی از برنامههای خودجوش در محلات و روستاها شکل گرفته است.
معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان با اشاره به روند افزایشی حضور مردم در تجمعات شبانه بیان کرد: هر روز شاهد پیوستن گروهها و مجموعههای جدید به صفوف تجمعات هستیم.
وی با بیان اینکه مطالبه برپایی تجمعات بیعت با رهبر انقلاب از میادین اصلی شهر به سطح محلات و حتی روستاهای دورافتاده استان کشیده شده است، افزود: مردم ما ثابت کردهاند که میدان را رها نمیکنند همانطور که امام شهیدمان فرمودند این ملت کار را تمام خواهند کرد.
طاهری تاکید کرد: ما امروز شاهد هستیم که حضور مردم در صحنه، بهترین پشتیبانی برای جبهه مقاومت و نیروهای مسلح غیور است.
وی در خصوص طرحها و ایدههای نوآورانه در این تجمعات گفت: خلاقیتهای مردمی به اوج خود رسیده است و تجمعات مرکزی اکنون در حال تبدیل شدن به پیادهرویهای حماسی در کوچه پسکوچههای محلات است تا پیام انقلاب به گوش همگان برسد.
معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان با بیان اینکه نوجوانان و نونهالان ما با اجرای تئاترهای خیابانی با موضوعات انقلابی و تبیینی در سطح محلات، تنوع و پویایی خاصی به برنامهها بخشیدهاند، ادامه داد: این تنوعبخشی باعث شده است که نه تنها از شکوه حضور مردم کاسته نشود، بلکه هر شب شاهد شکوفایی استعدادهای جدید در مسیر استمرار بیعت با رهبری معظم باشیم.
وی تاکید کرد: این مسیر تا فتح نهایی و پیروزی کامل جبهه حق بر باطل با قدرت ادامه خواهد داشت و مردم همدان تا آخرین لحظه در کنار رهبر خود و نیروهای مقتدر نظامی خواهند ایستاد.
