مریم بربط به یک قدمی مدال برنز رسید 

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای جودو کاپ آسیا ۲۰۲۶ به میزبانی چینتایپه، مریم بربط در وزن منفی ۷۸ کیلوگرم بانوان، کار خود را با پیروزی مقتدرانه مقابل «سیونگا جئونگ» از کره جنوبی آغاز کرد.
بربط در دومین مبارزه خود برابر «کیکا اوموری» از ژاپن به میدان رفت و در حالی که تا واپسین ثانیههای مسابقه نمایشی قدرتمند و قابل تحسین داشت، در ثانیه چهارم پایانی نتیجه را واگذار کرد تا راهی جدول شانس مجدد شود.
نماینده شایسته جودوی ایران در ادامه مسیر، مقابل «هانا بردبری» از استرالیا روی تاتامی رفت و با ارائه یک مبارزه حسابشده و کسب پیروزی، جواز حضور در دیدار ردهبندی را به دست آورد.
بربط برای کسب مدال برنز کاپ آسیا ۲۰۲۶ چینتایپه، به مصاف حریف خود خواهد رفت تا با تلاش برای قرار گرفتن روی سکوی این رقابتها، پرونده حضور خود در این رویداد آسیایی را با افتخار به پایان برساند.
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