دختر جودوکار ایران به مدال برنز رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در روز پایانی رقابت‌های جودوی قهرمانی آسیا جوانان که به میزبانی اردن برگزار شد، در رقابت های بانوان مهشید صفری نماینده کشورمان در وزن منفی ۷۰ کیلوگرم رقابت خود را با پیروزی مقابل «چن ان‌جو» از چین‌تایپه آغاز کرد و به مرحله دوم راه یافت.

وی در دومین مبارزه برابر «خایدم تایبانگانبی چانو» از هند شکست خورد و با حضور در جدول شانس مجدد فرصت دوباره‌ای برای کسب مدال به دست آورد.

صفری در این مرحله با غلبه بر «آیسولو بگ‌مامت کیزی» از قرقیزستان به دیدار رده‌بندی صعود کرد و در این مسابقه نیز با شکست «نیگینا ساپاربوئوا» از ازبکستان مدال برنز رقابت‌های جودوی قهرمانی آسیا جوانان را از آن خود کرد.