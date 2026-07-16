  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۲۴

جودو رده های سنی آسیا - اردن

دختر جودوکار ایران قهرمان آسیا شد/ مهسا شکیبایی اولین طلا را دشت کرد

دختر جودوکار ایران قهرمان آسیا شد/ مهسا شکیبایی اولین طلا را دشت کرد

ملی پوش وزن ۵۲ کیلوگرم تیم دختران ایران با پیروزی برابر حریفی از چین تایپه در مبارزه فینال، عنوان قهرمانی و مدال طلای آسیا را به خود اختصاص داد تا اولین مدال آور کاروان ایران باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های جودوی قهرمانی آسیا نوجوانان و جوانان که امروز پنجشنبه ۲۵ تیرماه به میزبانی شهر امان اردن برگزار شد، مهسا شکیبایی در وزن منفی ۵۲ کیلوگرم نوجوانان با عملکردی درخشان به مدال طلای این رقابت‌ها دست یافت.

شکیبایی در نخستین دیدار خود برابر «ارگاشوا کوموش‌بیبی» از ازبکستان روی تاتامی رفت و با ارائه مبارزه‌ای برتر، ضمن شکست حریف، جواز حضور در مرحله نیمه‌نهایی را کسب کرد.

وی در ادامه نیز با غلبه بر «شم الماوردی» از سوریه راهی دیدار نهایی شد و در فینال این وزن مقابل «پی هسین لین» از چین‌تایپه قرار گرفت و با نمایشی مقتدرانه حریف خود را شکست داد و با ایستادن بر سکوی نخست مدال طلای وزن منفی ۵۲ کیلوگرم رقابت‌های جودوی قهرمانی آسیا را به نام ایران ثبت کرد.

کد مطلب 6890043

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها