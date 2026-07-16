دختر جودوکار ایران قهرمان آسیا شد/ مهسا شکیبایی اولین طلا را دشت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های جودوی قهرمانی آسیا نوجوانان و جوانان که امروز پنجشنبه ۲۵ تیرماه به میزبانی شهر امان اردن برگزار شد، مهسا شکیبایی در وزن منفی ۵۲ کیلوگرم نوجوانان با عملکردی درخشان به مدال طلای این رقابت‌ها دست یافت.

شکیبایی در نخستین دیدار خود برابر «ارگاشوا کوموش‌بیبی» از ازبکستان روی تاتامی رفت و با ارائه مبارزه‌ای برتر، ضمن شکست حریف، جواز حضور در مرحله نیمه‌نهایی را کسب کرد.

وی در ادامه نیز با غلبه بر «شم الماوردی» از سوریه راهی دیدار نهایی شد و در فینال این وزن مقابل «پی هسین لین» از چین‌تایپه قرار گرفت و با نمایشی مقتدرانه حریف خود را شکست داد و با ایستادن بر سکوی نخست مدال طلای وزن منفی ۵۲ کیلوگرم رقابت‌های جودوی قهرمانی آسیا را به نام ایران ثبت کرد.