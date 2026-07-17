با کسب دو مدال طلا و دو برنز؛ تیم جودو نوجوانان ایران در آسیا سوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جودوی ۲۰۲۶ قهرمانی نوجوانان آسیا طی روزهای پنجشنبه و جمعه(۲۵ و ۲۶ تیر) به میزبانی شهر امان اردن برگزار شد و در پایان تیم ملی نوجوانان ایران با کسب دو مدال طلا و دو مدال برنز با عنوان سومی به کار خود پایان داد. ازبکستان و قزاقستان اول و دوم شدند.
این دوره از مسابقات با حضور ۱۷۴ جودوکار از ۲۰ کشور آسیایی برگزار شد و تیم ملی نوجوانان ایران با هدایت مسعود حاجی آخوندزاده(سرمربی پسران) و سحر چغلوند(سرمربی دختران) و با ترکیب رضا نژاد کچیانی، امیررضا علیزاده، محمد برفراز، محمد حدیدی، السانا برومند، سبحان حکیمی، حسین نوین و مهسا شکیبایی به میدان رفت.
درخشانترین اتفاق این مسابقات برای کاروان ایران، به نام مهسا شکیبایی رقم خورد. نماینده شایسته کشورمان در وزن منفی ۵۲ کیلوگرم با ارائه مبارزاتی مقتدرانه، ابتدا «ارگاشوا کوموشبیبی» از ازبکستان را شکست داد، سپس با عبور از «شم الماوردی» از سوریه راهی دیدار نهایی شد و در فینال نیز با غلبه بر «پی هسین لین» از چینتایپه، بر سکوی نخست آسیا ایستاد.
طلای شکیبایی از چند جهت تاریخی بود؛ او نخستین مدال تاریخ جودوی نوجوانان دختر ایران در مسابقات قهرمانی آسیا را به دست آورد و همچنین اولین مدال کاروان ایران در این دوره از رقابتها را به نام خود ثبت کرد.
دومین مدال طلای ایران نیز توسط سبحان حکیمی در وزن منفی ۸۱ کیلوگرم به دست آمد. حکیمی در مسیر قهرمانی، ابتدا نماینده اندونزی را از پیش رو برداشت، سپس با شکست جودوکار قرقیزستانی به دیدار نهایی راه یافت و در فینال نیز با برتری مقابل سمندر سوناتوف از ازبکستان، مقتدرانه عنوان قهرمانی آسیا را از آن خود کرد.
در همین وزن، حسین نوین دیگر نماینده ایران نیز عملکردی تحسینبرانگیز داشت. وی پس از استراحت در دور نخست، نماینده چینتایپه را شکست داد و به نیمهنهایی رسید. نوین اگرچه در این مرحله برابر نماینده ازبکستان مغلوب شد، اما در دیدار ردهبندی با غلبه بر نماینده اندونزی مدال برنز آسیا را برای ایران به ارمغان آورد.
در وزن منفی ۹۰ کیلوگرم نیز دو نماینده ایران تا دیدار ردهبندی پیش رفتند تا یکی از جذابترین مسابقات این دوره، با تقابل دو جودوکار ایرانی رقم بخورد. محمد برفراز پس از شکست نمایندگان کویت و اردن و امیررضا علیزاده با پیروزی برابر جودوکاران سوریه و قرقیزستان، به دیدار ردهبندی راه یافتند. در نهایت علیزاده در رقابتی کاملاً ایرانی موفق شد بر محمد برفراز غلبه کند و مدال برنز این وزن را از آن خود سازد.
در پایان این رقابت ها و در مجموع دو بخش پسران و دختران تیم ازبکستان عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد. قزاقستان به خاطر مدال نقره بیشتر بالاتر از ایران به مقام دوم رسید و جودوکاران دختر و پسر ایران هم عنوان سوم را به خود اختصاص دادند.
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