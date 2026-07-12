به گزارش خبرگزای مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، دفتر انتشارات و فناوری آموزشی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی با بهرهگیری از ظرفیت مجلات عمومی و تخصصی رشد، تلاش کرده است ضمن روایت واقعیتهای جنگ، مفاهیمی همچون وطندوستی، همبستگی ملی، امید، ایثار، خودباوری و نقش آموزش در عبور از بحران را برای گروههای مختلف مخاطبان تبیین کند. این گزارش، فعالیت مجلات را از رشد کودک تا فصلنامههای تخصصی رشد به ترتیب بررسی کرده است.
ماهنامه رشد کودک؛ عشق به ایران با زبانی کودکانه
در ماهنامه رشد کودک، مفاهیم امنیت، آرامش، مهربانی و عشق به ایران با زبانی کودکانه، در قالب داستان، شعر و فعالیتهای آموزشی ارائه شده است. طراحی جلدهای رنگارنگ، تصویرسازیهای اختصاصی، شخصیتهای دوستداشتنی و صفحهآرایی متناسب با روحیه کودکان، از ویژگیهای شاخص این شمارههاست و تلاش شده است بدون ایجاد اضطراب، کودکان با مفهوم همدلی و مسئولیت اجتماعی آشنا شوند.
رشد نوآموز؛انتقال غیرمستقیم پیامهای تربیتی
رشد نوآموز نیز با استفاده از قصه، بازی، شعر و فعالیتهای مشارکتی، مفاهیم همکاری، دوستی و امید را برای نوآموزان بازآفرینی کرده است. تصویرگریهای شاد، استفاده از رنگهای زنده و طراحی خلاقانه صفحات، نقش مهمی در انتقال غیرمستقیم پیامهای تربیتی این نشریه ایفا کردهاند.
رشد دانشآموز؛ هویت ملی و نقش دانشآموزان در آینده کشور
در ماهنامه رشد دانشآموز، نگاه به جنگ از سطح خبر فراتر رفته و به موضوعاتی همچون مسئولیتپذیری، انسجام اجتماعی، هویت ملی و نقش دانشآموزان در آینده کشور پرداخته شده است. گزارشها، روایتها و مطالب آموزشی این شماره، در کنار تصاویر مستند و گرافیک متناسب، فضای آموزشی و امیدبخشی را برای مخاطبان فراهم کردهاند.
رشد نوجوان؛ تا نفس هست به فرمان ولی میمانیم
رشد نوجوان با انتشار یادداشتها، گزارشها، داستانها و اشعار حماسی، یکی از پرمحتواترین شمارههای خود را منتشر کرده است. از جمله آثار شاخص آن در شماره اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ میتوان به مقاله «ما چگونه قدرت پهپادی جهان شدیم؟» به قلم فائضه غفار حدادی، شعر «تا نفس هست به فرمان ولی میمانیم» سروده قاسم صرافان و یادداشتهای مرتبط با هویت ملی اشاره کرد که با زبانی روان، نوجوانان را با دستاوردهای علمی، دفاعی و فرهنگی کشور آشنا میکند. در کنار این مطالب، تصویرسازیهای مفهومی، طراحی جلد و صفحهآرایی ویژه، پیام مقاومت را به شکلی هنرمندانه به مخاطب منتقل کرده است.
رشد جوان؛ نقش جوانان در حفظ سرمایه اجتماعی و امیدآفرینی
در ماهنامه رشد جوان نیز با بهرهگیری از روایتهای اجتماعی، تحلیلهای فرهنگی و گفتوگوهای آموزشی، نقش جوانان در حفظ سرمایه اجتماعی و امیدآفرینی مورد توجه قرار گرفته و آثار منتشرشده تلاش کردهاند تصویری واقعبینانه از شرایط جامعه در روزهای جنگ ارائه دهند.
رشد هنرجو؛ ایران سرافراز
رشد هنرجو از جمله نشریاتی است که با رویکردی متفاوت، روایت جنگ را از منظر هنر، مهارت و مسئولیت اجتماعی دنبال کرده است. داستان «ایران سرافراز» نوشته کاوه مالمیر با روایت زندگی یک هنرجو در روزهای جنگ، تأثیر تجاوز دشمن بر زندگی مردم و فضای هنرستان را به تصویر میکشد. همچنین یادداشت «بتهایی که شکستیم...» به قلم سعید نیری با نگاهی تحلیلی، از تغییر معادلات قدرت، خودباوری ملی و ایستادگی ملت ایران سخن میگوید. در بخش «مهارتهای نرم» نیز روایت «خیابانهای مقدس» به همبستگی مردم و حضور اجتماعی آنان در روزهای بحران میپردازد. این شماره با جلدهایی چون «روایتی از واقعیت، فراتر از غبارها» و «ایران سرافراز» و بهرهگیری از تصویرسازی، تایپوگرافی و صفحهآرایی خلاقانه، یکی از شاخصترین تولیدات این مجموعه به شمار میرود.
مجلات ویژه معلمان و فرهنگیان؛ تقویت تابآوری و ارتقای سواد رسانهای
در بخش مجلات عمومی بزرگسال رشد ویژه معلمان، مدیران مدارس،دانشجومعلمان و کارشناسان آموزش و پرورش، رشد مدرسه فردا، رشد مدیریت مدرسه، رشد آموزش ابتدایی و رشد فناوری آموزشی هر یک از زاویهای تخصصی به نقش مدرسه، مدیران، معلمان و فناوریهای آموزشی در شرایط بحران پرداختهاند.
این مجلات با انتشار یادداشتهای تحلیلی، تجربههای آموزشی و پیشنهادهای کاربردی، بر نقش مدرسه در حفظ آرامش روانی دانشآموزان، تقویت تابآوری و ارتقای سواد رسانهای تأکید کردهاند.
رشد مدرسه فردا؛ شلیک آخرین گلوله پایان جنگ نیست
در ماهنامه رشد مدرسه فردا، یادداشت شاخص «شلیک آخرین گلوله پایان جنگ نیست» به قلم دکتر فریدالدین حدادعادل جایگاه ویژهای دارد. وی در این یادداشت تأکید میکند که با پایان نبردنظامی، مأموریت نظام تعلیم و تربیت آغاز میشود و مدرسه مهمترین پایگاه تربیت نسلی است که باید برای مواجهه با چالشهای آینده آماده شود. این یادداشت، رسالت معلمان را فراتر از آموزش رسمی دانسته و آنان را پیشگامان ساختن آینده کشور معرفی میکند.
رشد آموزش هنر؛ جلوهای از پیوند هنر و تعلیم و تربیت
در ادامه، فصلنامههای رشد آموزش فیزیک، آموزش علوم اجتماعی، آموزش شیمی، آموزش تاریخ و آموزش هنر نیز با ارائه تحلیلهای تخصصی، درسنامهها، نمونههای آموزشی و تجربههای معلمان، ابعاد علمی، تاریخی، اجتماعی و هنری جنگ را واکاوی کردهاند. بهویژه در رشد آموزش هنر، معرفی آثار هنرمندان، تصویرگران و معلمان هنرمند، از جمله اثر «رهبران جمهوری اسلامی ایران؛ راه ادامه دارد» اثر محمدرضا دوستمحمدی و معرفی بختیار رنجبری، جلوهای از پیوند هنر و تعلیم و تربیت را به نمایش گذاشته است.
آنچه این مجموعه را از بسیاری از تولیدات رسانهای متمایز میکند، بهرهگیری همزمان از ظرفیتهای مقاله، یادداشت، شعر، داستان، گزارش، روایت، تصویرسازی، اینفوگرافیک، طراحی جلد و صفحهآرایی هنرمندانه است. جلدهای ویژه با استفاده از پرچم ایران، نمادهای ملی، تصویر قهرمانان، عناصر گرافیکی و رنگهای هویتبخش، در کنار تصویرسازیهای اختصاصی و نقاشیهای مفهومی، نقش مؤثری در انتقال پیامهای تربیتی ایفا کردهاند و نشان دادهاند که روایت مقاومت تنها با کلمات شکل نمیگیرد، بلکه تصویر نیز بخشی از این روایت ماندگار است.
گزارش فعالیتهای رسانهای جنگ تحمیلی سوم در مجلات رشد، در مجموع تصویری روشن از تلاش دفتر انتشارات و فناوری آموزشی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی برای ایفای نقش رسانهای و تربیتی خود ارائه میدهد؛ تلاشی که با تولید محتوای متنوع، متناسب با گروههای مختلف سنی و آموزشی، کوشیده است فرهنگ ایثار، امید، همبستگی و هویت ایرانی ـ اسلامی را در حافظه نسل امروز و آینده ماندگار سازد.
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