به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به تأثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور آرامش دانش‌آموزان و خانواده‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و همه دستگاه‌های اجرایی باید امکانات لازم را برای برگزاری مطلوب آزمون‌ها به‌ویژه در زمینه تأمین برق و تجهیزات مورد نیاز فراهم داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به حضوری بودن برخی درود پایه یازدهم، افزود: زمان‌بندی برگزاری آزمون‌ها به‌گونه‌ای پیش‌بینی شده است که با رعایت فاصله‌گذاری و کاهش تراکم دانش‌آموزان هر پایه تحصیلی در بازه‌های زمانی جداگانه امتحان دهد.

فرماندار بوشهر با اشاره به روند برگزاری امتحانات نهایی، گفت: امتحانات نهایی شهرستان بوشهر در ۲۳ حوزه برای دانش‌آموزان پایه دوازدهم و ۱۶ حوزه برای پایه یازدهم برگزار می‌شود، در مجموع ۶ هزار و ۶۰۰ دانش‌آموز در این آزمون‌ها شرکت می‌کنند و ۴۰۰ عامل اجرایی نیز فرآیند برگزاری را همراهی می‌نمایند.

ایجاد فضایی آرام و بدون دغدغه

وی در بیان تاریخ پایان آزمون‌های نهایی تصریح کرد: امتحانات نهایی دانش آموزان پایه یازدهم تا تاریخ ۵مردادماه و امتحانات نهایی دانش آموزان پایه دوازدهم ۱۲ مردادماه ادامه خواهد داشت‌.

فرماندار بوشهر در پایان با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده با دستگاه‌های اجرایی، بیان کرد: تمهیدات لازم برای تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله برق پایدار و تجهیزات حوزه‌های امتحانی اندیشیده شده است تا دانش‌آموزان در فضایی آرام و بدون دغدغه به امتحانات خود بپردازند.