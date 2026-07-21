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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۸

فرماندار بوشهر: تامین امنیت و آرامش دانش‌آموزان ضروری است

فرماندار بوشهر: تامین امنیت و آرامش دانش‌آموزان ضروری است

بوشهر- فرماندار بوشهر بر ضرورت فراهم‌سازی شرایط استاندارد و آرام برای برگزاری آزمون‌های دانش‌آموزان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری ظهر سه شنبه در بازدید از حوزه‌های امتحانات نهایی ضمن قدردانی از تلاش‌های کادر آموزشی مراقبان و عوامل اجرایی بر لزوم ایجاد محیطی منظم و استاندارد برای دانش‌آموزان در تمامی حوزه‌های امتحانی بوشهر تأکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی شده، بیان کرد: تمامی تمهیدات لازم برای اجرای مطلوب امتحانات نهایی پیش‌بینی شده است هدف اصلی از این اقدامات فراهم کردن بستری برای برگزاری آزمون‌ها با نهایت دقت سلامت و آرامش است تا دانش‌آموزان بتوانند با تمرکز کامل در جلسات امتحانی حضور یابند.

فرماندار بوشهر با اشاره به فراهم‌سازی شرایط برگزاری آزمون، افزود: پیش از آغاز امتحانات تمامی ابعاد فنی رفاهی و زیرساختی حوزه‌های اجرا و تصحیح از جمله سیستم‌های سرمایشی تأمین برق اضطراری و تجهیزات چاپ و اسکن به‌صورت دقیق بررسی و مجهز شده است تا داوطلبان بدون دغدغه و استرس در جلسات حضور یابند.

فرماندار بوشهر در خصوص شرایط خاص کشور و نگرانی‌های موجود در پی تحولات منطقه، تصریح کرد: دستگاه آموزش و پرورش با درک شرایط این مناطق حساسیت ویژه‌ای در تأمین امنیت دانش‌آموزان داشته است، با هدف جلوگیری از بروز چالش در روند تحصیلی دانش‌آموزان و آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها این اقدامات صورت گرفته است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و همراهی اولیا امتحانات نهایی به بهترین شکل و در سایه امنیت کامل به پایان برسد.

امتحانات نهایی در شهرستان بوشهر طبق برنامه زمانی اعلام‌شده ادامه خواهد داشت و رئیس آموزش و پرورش شهرستان نیز نظارت مستمر خود را بر روند برگزاری این آزمون‌ها در تمامی حوزه‌ها اعمال می‌ کند.

کد مطلب 6894688

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