به گزارش خبرنگار مهر، حمله صهیونی - آمریکایی به ایران و آثار منفی جنگ رمضان روی روند مجمع انتخاباتی فدراسیون های ورزشی در سال جاری تاثیر گذاشت اما باعث لغو کلی آنها نشد طوریکه آغاز این مجامع که قرار بود از فرودین تشکیل شوند با حدود یک ماه تاخیر به اردیبهشت موکول شد.

انتخابات فدراسیون های ورزشی با فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی استارت خورد. انتخابات این فدراسیون ۲۰ اردیبهشت برگزار شد و تا پایان همان ماه مجمع انتخاباتی برای سه فدراسیون تکواندو (۲۱ اردیبهشت)، کبدی (۲۳ اردیبهشت) و ورزش های آبی (۲۷ اردیبهشت) هم به سرانجام رسید.

بعد از آن اما روند تشکیل مجمع انتخاباتی فدراسیون ها به دلیل کامل نشدن پروسه انتخاباتی برای دیگر فدراسیون ها متوقف شد. این روند اما قرار است از روز فردا (یکشنبه ۲۱ تیر) دوباره استارت بخورد.

ورزش های دانش آموزی اولین فدراسیونی است که در آغاز دور جدید انتخابات، مجمع آن تشکیل خواهد شد. برای انتخابات این فدراسیون ۷ کاندیدا ثبت نام کرده بودند اما کمیسیون تطبیق وزارت ورزش با لحاظ کردن سوابق مدیریتی، صلاحیت ۲ کاندیدا را کرد. بدین ترتیب پرونده ۵ کاندیدای دیگر یعنی نرگس تقی زاده مقدم، صفدر سلطانی، حمیدرضا صائبی، مسلم رییسی و شهامت عباسی در اختیار مراجع ذی صلاح قرار گرفت. بنابراین انتخابات روز یکشنبه فدراسیون ورزش های دانش آموزی با حضور کاندیداهای تائید صلاحیت شده از این جمع برگزار می شود.

طبق برنامه مصوب وزارت ورزش، بعد از انتخابات فدراسیون ورزش های دانش آموزی و تا پایان تیرماه، مجمع انتخاباتی ۳ فدراسیون دیگر هم برگزار می شود. بدین ترتیب تا پایان ماه جاری تکلیف صندلی ریاست در ۵ فدراسیون مشخص خواهد شد.

زمان انتخابات پیش رو برای ۴ فدراسیون ورزشی به این شرح است:

* فدراسیون ورزش های دانش آموزی (۲۱ تیر)

فدراسیون ورزش های ناشنوایان (۲۸ تیر)

* فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان (۲۹ تیر)

* فدراسیون اسکیت (۳۱ تیر)

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون تیراندازی برای ۲۲ تیر مصوب شده بود و حتی روند انتخاباتی این فدراسیون هم پیگیری شده بود اما هفته گذشته تصمیم به لغو برگزاری انتخابات گرفته شد. قرار است امروز در مورد وضعیت سرپرستی این فدراسیون و ادامه آن تا بعد از بازی های آسیایی تصمیم گیری شود.