پایان عصر ۹ رئیس و آزمون بزرگ وزارت ورزش/ موج «ابطال» یا «انتخابات»؟

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیونهایی که زمستان سال ۱۴۰۰ پروسه انتخاباتی شان با تشکیل مجمع و تعیین رئیس به سرانجام رسید، طی سه ماه آینده به پایان دوره قانونی و چهارساله ریاست خود می رسند؛ این شرایط وزارت ورزش را در آستانه آزمون بزرگِ دیگری از انتخابات قرار داده که چگونگی رویکرد نسبت به آن و برنامه ریزی برای به سرانجام رساندنش، تعیین کننده تر از همیشه خواهد بود به خصوص با توجه به در پیش بودن بازیهای آسیایی (۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر ۱۴۰۵) و تاثیرگذاری انتخابات بر عملکرد کاروان اعزامی به این بازیها.
پایان عصر ۹ رئیس
کوهنوردی و صعودهای ورزشی اولین فدراسیونی است که در آستانه پایان دوره ریاست قرار دارد. با اتمام دوره چهارساله رضا زارعی در این فدراسیون، ورزش وارد دورهای متوالی و فشرده از پایانِ عصر روسا و لزوم برگزاری انتخابات برای فدراسیونهای آنها میشود که تا روزهای پایانی اسفند و اتمام دوره ریاست فدراسیون ورزشهای دانش آموزی ادامه دارد.
در این فاصله، ۷ فدراسیون دیگر هم درگیر همین فرآیند انتخاباتی میشوند، فدراسیونهایی که دوره ریاست آنها رو به اتمام است، به این شرح هستند:
* کوهنوردی و صعودهای ورزش: دوره ریاست رضا زارعی در این فدراسیون ۱۲ دی به پایان میرسد.
* کبدی: دوره ریاست عباس اورسجی در این فدراسیون ۱۴ دی به پایان میرسد.
* تکواندو: دوره ریاست هادی ساعی در این فدراسیون ۱۵ دی به پایان میرسد.
* ورزشهای آبی: دوره ریاست محسن رضوانی در این فدراسیون ۲۰ دی به پایان میرسد.
* فدراسیون اسکیت: دوره ریاست مجید هنرجو در این فدراسیون ۲ بهمن به پایان میرسد.
* تیراندازی: دوره ریاست مرتضی قربانی در این فدراسیون ۳۰ بهمن به پایان میرسد.
* نابینایان و کم بینایان: دوره ریاست محمدرضا مظلومی در این فدراسیون ۲ اسفند به پایان میرسد.
* بسکتبال: دوره ریاست جواد داوری در این فدراسیون ۹ اسفند به پایان میرسد.
* ورزشهای دانش آموزی: دوره ریاست حسین بابوئی در این فدراسیون ۲۲ اسفند به پایان میرسد.
آزمون بزرگ پیش روی وزارت ورزش؛ موج «ابطال» یا «انتخابات»
طبیعی است که همزمان با پایان یک دوره ریاست در فدراسیون باید فرآیند جدید انتخابات در مورد آن فدراسیون آغاز شود با این حال وزارت ورزش سال گذشته با به راه انداختن موج «ابطال»، باعث خروج برخی فدراسیونها از مسیر انتخاباتی شان و تاخیر چندماهه در برگزاری آنها شد. البته فدراسیونهایی که آن زمان از این اقدام وزارت ورزش زخمی شدند، امروز انتخابات دیرهنگام شان را از سر گذراندهاند و وارد دوره جدید از مدیریت شدهاند - البته به جز بدنسازی و پروش اندام که انتخاباتش دوباره ابطال شد - با این حال پیشینه وزارت ورزش در لغوِ بدون دلیل و توضیح انتخابات، ابهاماتی در مورد فدراسیونهای موردنظر ایجاد کرده و اینکه در مورد آنها رویه سال قبل یعنی ابطال و تاخیر انتخاباتی پیش گرفته میشود یا اینکه این بار موج انتخابات و به موقع برگزار شدن آن به راه میافتد.
نمایش دوباره «اراده تاکیدی» یا بازگشت به قبل
بدنسازی و پرورش اندازم اگرچه امروز همچنان درگیر ابطال انتخابات است اما اولین فدراسیونی بود که اوایل سال جاری وارد فهرست وزارت ورزش برای نام نویسی از کاندیداها و طی کردن سایر مراحل انتخاباتی شد. همان زمان دفتر امور مشترک فدراسیونها در اولین اطلاعیه سال جاری خود علاوه بر اعلام زمان نام نویسی از کاندیداهای این فدراسیون، بر فاصله زمانی کوتاه و حداکثر ۸۵ روزه در فرآیند انجام انتخابات تاکید داشت که البته این زمان در دومین اطلاعیه انتخاباتی که برای تعیین زمان ثبت نام نامزدهای ریاست در چهار فدراسیون دیگر ارائه شد، به ۸۰ روز کاهش یافت.
بدون توجه به تفاوت این دو عدد، تاکید وزارت ورزش بر «فاصله زمانی کوتاه» برای انجام انتخابات، خوش بینی کم سابقهای به جزم شدن عزمها برای کمرنگ کردن چالشهای انتخاباتی را ایجاد کرد که با تعیین زمان انتخابات در مورد فدراسیونهایی مانند کاراته، نجات غریق و غواصی، اسکی، موتورسواری و اتومبیلرانی و برگزاری سروقت آنها، به سرانجام هم رسید و اینگونه این فدراسیونها در بازه زمانی کمتر از آنچه برای حضور سرپرستان «عرف» شده است، به مدیریت ثابت و چهارساله برسند؛ مسئلهای که اسبقیان معاون وزیر ورزش هم روی آن تاکید داشت.
در ورزش ایران، «مدت زمان» مدیریت فدراسیونها با سرپرست به کرات باعث نقد و چالش بوده است. البته قانون شفافی در مورد مدت زمان سرپرستی فدراسیونها (منظور مدت زمان اداره شدن فدراسیون با سرپرست است نه فعالیت یک سرپرست) وجود ندارد کمااینکه بعضاً فدراسیونی بیشتر از دو سال با سرپرست اداره شده است مانند شطرنج؛ با این حال معمولاً عرف و روال این بوده که یک فدراسیون ۳ تا ۶ ماه در دوره سرپرستی به سر برده و بعد انتخاباتش برگزار شده است.
با این حال وزارت ورزش طی یک سال گذشته و بعد از به کارگیری شیوه «نام نویسی الکترونیکی»، اراده خود برای «فاصله زمانی کوتاه» را اجرایی کرد؛ ارادهای که انتظار میرود در مورد دیگر فدراسیونها و انتخابات مربوط به آنها هم نمایش داده شود نه اینکه به روال قبل پیشه گرفته شود و وقفههای بی دلیل و طولانی در انتخابات شان.
لزوم تعامل با کمیته ملی المپیک
به جز ورزشهای دانش آموزی، تقریباً دیگر فدراسیونهایی که با پایان دوره ریاست مواجه اند، در فهرست بازیهای آسیایی یا پاراآسیایی قرار دارند ضمن اینکه باید در نظر داشت فدراسیونی مانند ژیمناستیک و بدنسازی و پرورش اندام که حکم ابطال روی آخرین انتخابات شان خورد هم در این فهرست جای دارند.
بنابراین لازم و ضروری است که با توجه به فاصله ۹ ماهه تا زمانی برگزاری این دو رویداد در ناگویا، وزارت ورزش هرچه زودتر پرونده انتخاباتی برای این فدراسیونها را باز کند و با تاکید بر برگزاری انتخابات شان در فاصله زمانی کوتاه، هرچه زودتر آن را با تعیین «نتیجه قطعی ببندد» تا کاروان ورزش ایران حداقل از این حیث نگران و آسیب پذیر نشود.
این موضوعی است که مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک هم در یکی از اظهارنظراتش پیرامون انتخابات فدراسیونها به آن اشاره داشت، او با تاکید بر اینکه دوره سرپرستی گذار است و در آن ثبات مدیریت وجود ندارد، گفته بود: «اگر انتخابات سر وقت برگزار شود و ما دچار تزلزل مدیریتی نشویم حتماً کمک میکند که برای ما در بازیها مشکلی ایجاد نشود و اگر غیر از این شود احتمال آسیب رسیدن به مدال ما در بازیها وجود دارد».
با در نظر گرفتن این مهم و درخواست ضمنی مطرح شده برای برگزاری به موقع انتخابات، وزارت ورزش باید توجه به تشکیل مجمع انتخاباتی فدراسیونها را به عنوان یک تکلیف در دستور کار قرار دهد.
