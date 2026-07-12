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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۳

۴ نانوایی متخلف در ورامین به تعزیرات معرفی شدند

۴ نانوایی متخلف در ورامین به تعزیرات معرفی شدند

ورامین- مدیریت جهاد کشاورزی ورامین اعلام کرد: در جریان بازرسی مشترک از نانوایی‌های این شهرستان، چهار واحد متخلف به تعزیرات حکومتی معرفی و به پنج واحد دیگر نیز تذکر شفاهی داده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیریت جهاد کشاورزی ورامین از تشدید نظارت بر نانوایی‌های این شهرستان خبر داد.

بر اساس اعلام روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی ورامین، در راستای پایش مستمر بازار و کنترل زنجیره تأمین اقلام اساسی، گشت مشترک با حضور مسئول بازرسی مدیریت جهاد کشاورزی، بازرسان اتاق اصناف و اداره غله از تعدادی نانوایی به‌صورت سرزده بازدید کرد.

در جریان این بازرسی‌ها، میزان سهمیه آرد، نحوه پخت، رعایت قیمت‌های مصوب و کیفیت نان به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، در نتیجه بازدیدهای انجام‌شده، به پنج واحد نانوایی تذکر شفاهی داده شد و برای چهار واحد به دلیل رعایت نکردن ضوابط صنفی پرونده تشکیل و برای طی مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ورامین در پایان تأکید کرد: نظارت‌های میدانی بر فعالیت نانوایی‌ها به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت تا حقوق مصرف‌کنندگان و سلامت بازار حفظ شود.

کد مطلب 6885868

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