به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از وزارت علوم، در جلسه شورای معاونان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، گزارش عملکرد ستاد وزارت علوم، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی درباره اقدامات انجام‌شده برای اسکان، پذیرایی و خدمات‌رسانی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب ارائه و روند هماهنگی و مشارکت گسترده دانشگاهیان در این رویداد مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه، سیمایی، وزیر علوم، با قدردانی از همراهی دانشگاه‌ها و مراکز علمی و قرارگاه شهید علم‌الهدی در خدمت‌رسانی به زائران، اظهار کرد: آنچه در مراسم تشییع شاهد بودیم، جلوه‌ای از یک حضور مردمی، عاطفی و کم‌نظیر بود.

لازم به ذکر است شرح کامل اقدامات کمیته دانشگاهیان به زودی منتشر خواهد شد.