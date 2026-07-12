اشراف اطلاعاتی پلیس هرمزگان مانع از توزیع محموله حشیش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رستمی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در اجرای طرح مقابله با مواد مخدر، در پی انجام کار اطلاعاتی مبنی بر نگهداری مواد مخدر توسط فردی به هویت معلوم در یکی از محلات شهر میناب، پیگیری موضوع در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام کار اطلاعاتی و تحقیقات میدانی با تشکیل تیم عملیاتی و اخذ مجوز از مقام قضایی، به آدرس متهم اعزام و در یک عملیات منسجم، در بازرسی از منزل وی مقدار ۸۹ کیلوگرم ماده مخدر از نوع حشیش که به طرز ماهرانه ای در منزل مخفی شده بود، کشف و ضبط شد.

این مسئول انتظامی استان در ادامه بیان داشت: در این عملیات یک نفر سوداگر مرگ شناسایی و دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شد.