به گزارش خبر گزاری مهر، حسینعلی ایزد اظهار کرد: برای تمامی این افراد پرونده قضایی تشکیل و در تعدادی از پرونده‌ها نیز احکام قضایی صادر شده است.

وی هدف اصلی حفاظت و اطلاعات را صیانت از سلامت دستگاه قضایی، پیشگیری از بروز آسیب و فساد در مجموعه قضایی، سازمان‌های وابسته و نیروهای انسانی عنوان کرد و افزود: شناسایی و برخورد با فساد احتمالی در درون دستگاه قضایی و همچنین در محیط پیرامونی و افراد مرتبط، از مأموریت‌های اصلی این مجموعه است.

ایزد با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه صیانت و پیشگیری گفت: در یک سال گذشته ۸۱۲ اقدام صیانتی و پیشگیرانه در مجموعه قضایی استان انجام شده که بخشی از آن مربوط به وکلا و کارشناسان رسمی نیز بوده است.

وی همچنین از انجام ۲۳ اقدام قانونی در حوزه مقابله با فساد خبر داد و افزود: این پرونده‌ها نیز علاوه بر کارکنان، موارد مرتبط با وکلا و کارشناسان رسمی را در بر می‌گیرد.

رئیس حفاظت و اطلاعات ارشد قوه قضاییه در گلستان با تأکید بر نقش گزارش‌های مردمی در کشف تخلفات گفت: بخش قابل توجهی از گزارش‌ها از طریق بررسی‌های میدانی، دستگاه‌های مرتبط، مراجعه حضوری به ستاد خبری حفاظت و اطلاعات و تماس با سامانه ۱۲۷ دریافت می‌شود.

وی ادامه داد: در یک سال گذشته هزار و ۴۸۰ نفر به‌صورت حضوری به ستاد خبری حفاظت و اطلاعات دادگستری گلستان مراجعه کرده‌اند و ۴۳۰ گزارش نیز از طریق سامانه تلفنی ۱۲۷ ثبت و پیگیری شده است.