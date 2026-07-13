تشخیص سرطان دهان با آزمایش جدید مسواک

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که این آزمایش مسواک زدن در تشخیص سرطان دهان در آزمایش روی صدها بیمار، تقریباً ۹۶ درصد درست بوده است.

محققان در یادداشت‌های پیش‌زمینه گفتند که تاکنون، تشخیص سرطان دهان نیاز به بیوپسی‌های دردناک داشته است و پزشکان بافت را از زبان، لثه، گونه یا لوزه‌ها برش می‌دادند.

در نتیجه، هم بیماران و هم پزشکان از انجام چنین بیوپسی‌هایی، به ویژه اگر نیاز به تکرار مراحل باشد، اکراه دارند.

محقق اصلی «موی تک ته»، استاد انکولوژی مولکولی دهان در دانشگاه کوئین مری لندن در بریتانیا، در یک بیانیه خبری گفت: «مدت زمان بقای سرطان دهان به طور مستقیم با میزان تشخیص زودهنگام آن مرتبط است، اما مسیر تشخیصی فعلی ما کند است- اکثر بیماران مبتلا به ضایعه مشکوک، حتی زمانی که احتمال قریب به یقین خوش‌خیم بودن آن است، بیوپسی تهاجمی انجام می‌دهند.»

ته در ادامه افزود: «این آزمایش این وضعیت را تغییر می‌دهد. این آزمایش به پزشکان روشی سریع، دقیق و غیرتهاجمی برای اولویت‌بندی بیماران می‌دهد و از همه مهم‌تر، قابل تکرار است. این بدان معناست که اکنون می‌توانیم بیماران مبتلا به ضایعات پیش‌بدخیم مداوم را به طور منظم و سیستماتیک تحت نظر داشته باشیم و سرطان‌ها را خیلی زودتر از آنچه قبلاً می‌توانستیم تشخیص دهیم.»

محققان تخمین می‌زنند که با استفاده از آزمایش جدید مسواک زدن، می‌توان تا ۹۰ درصد از بیوپسی‌های غیرضروری با چاقوی جراحی جلوگیری کرد.

محققان می گویند که بیش از نیمی (۵۳ درصد) از سرطان‌های دهان در مرحله ۴ تشخیص داده می‌شوند، زمانی که سرطان در پیشرفته‌ترین حالت خود قرار دارد و احتمال موفقیت درمان کمتر است.

به گفته محققان، میزان بقای پنج ساله برای سرطان‌های پیشرفته دهان از ۲۲ درصد تا ۴۶ درصد متغیر است، بسته به اینکه سرطان در لب، زبان، کف دهان یا بالای گلو باشد.

افرادی که سیگار می‌کشند، الکل می‌نوشند یا به ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) آلوده هستند، در معرض بیشترین خطر ابتلا به سرطان دهان قرار دارند. قرار گرفتن در معرض آفتاب نیز این خطر را افزایش می‌دهد، به خصوص برای سرطان لب.

این آزمایش جدید از یک برس گرد برای نمونه‌برداری ملایم از سلول‌های محل مشکوک به سرطان دهان استفاده می‌کند. سپس این نمونه از طریق تجزیه و تحلیل ژنتیکی بررسی می‌شود و به دنبال چهار ژن خاص مرتبط با سرطان‌های دهان می‌گردد.

برای این مطالعه، محققان با تجزیه و تحلیل ۱۰۹۰ نمونه گرفته شده از ۵۴۵ بیمار، به دنبال اعتبارسنجی آزمایش مسواک بودند.

نتایج نشان داد که این آزمایش تقریباً ۹۶ درصد مواقع سرطان‌های دهان را به طور دقیق تشخیص داده و ۹۵ درصد مواقع موارد غیرسرطانی را به درستی رد کرده است. میزان مثبت کاذب و منفی کاذب کمتر از ۵ درصد بود.

ته گفت: «ما واقعاً از این واقعیت که عملکرد آزمایش سواب مسواک با میکروبیوپسی قابل مقایسه است، شگفت‌زده شدیم. این نشان می‌دهد که سیگنال بیولوژیکی ثبت‌شده توسط این چهار ژن به اندازه کافی قوی و منسجم است که حتی از سلول‌های سطحی لایه‌برداری‌شده جمع‌آوری‌شده توسط بیوپسی قلم‌مویی نیز قابل تشخیص است.»

محققان گفتند که به‌طور خاص، این آزمایش می‌تواند برای پیگیری ضایعات مشکوک در دهان فرد استفاده شود، به‌طوری که هرگونه سرطانی که از این زخم‌ها ناشی می‌شود، به سرعت تشخیص داده شود.