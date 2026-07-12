آکادمی جدید فدراسیون بوکس تکمیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا غلامزاده در مجمع انتخاباتی هیئت با اشاره به برنامه کنونی، راهبردی و زیرساختی فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی ایران، افزود: تمامی فعالیت‌های آموزشی اعم از داوری و مربیگری و مسابقات انتخابی در تهران و به صورت متمرکز انجام شده است.

وی با اشاره به نقشه راه تشکیلاتی‌ این اقدام، گفت: در تاریخ ۲۳ تیرماه امسال، مجمع عمومی فدراسیون با هدف تصویب رسمی فعالیت بانوان برگزار می‌شود.

غلامزاده با بیان اینکه پس از این مجمع، ابلاغیه‌ای به تمامی استانها ارسال خواهد شد تا برای انتخاب و انتصاب نایب‌رئیس بانوان در هیئت های استانی اقدام کنند، افزود:این اقدام بسترساز برگزاری انتخابات رسمی برای تعیین نایب‌رئیس بانوان در سطح استانی و متعاقبا در سطح فدراسیون خواهد بود.

وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های فیزیکی و آکادمی بوکس اظهار داشت: رشد ورزش، پیش‌شرطی به نام فضای استاندارد و ساختار مناسب دارد و با حمایت وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک، آکادمی جدید فدراسیون تکمیل شده است.

دبیر فدراسیون بوکس اضافه کرد: این مجموعه شامل بخش‌های اداری، خوابگاه، سوئیت‌های اقامتی، فضای استراحت برای ورزشکاران، مربیان و داوران و همچنین سالن جلسات و آمفی‌تئاتر است.

غلامزاده به هدفگذاری های صورت گرفته بوکس اشاره کرد و افزود: این آکادمی به‌عنوان یک سرمایه ماندگار برای افزایش اعتبار ورزش بوکس و دستیابی به استانداردهای بین‌المللی جهت رقابت در میادین جهانی ساخته شده است.

وی به بهسازی سالن شهید همت با افزودن رینگ دوم و تجهیزات تخصصی کیسه بوکس و اتصال آن به آکادمی اشاره کرد و گفت: ظرفیت میزبانی مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی‌ها افزایش یافته است و در این راستا فدراسیون آمادگی دارد با حمایت متقابل، میزبانی این مسابقات را به استان‌های متقاضی واگذار کند.

غلامزاده اصلاح ساختار فنی و نظارتی در این رشته را یادآور شد و افزود: فدراسیون در مسیر برگزاری مسابقات و انتخاب ملی‌پوشان، تغییرات ساختاری اعمال کرده است.

به گفته وی، خطاها و ایرادات داوری در مسابقات از جمله المپیاد جوانان با افزایش نظارت‌ها به حداقل رسیده است.

وی فرآیند انتخابی تیم ملی را یادآور شد و گفت: در صورت ممکن نشدن حضور یک ورزشکار در مسابقات قهرمانی کشور به دلایل موجه، هیئت استان مربوطه مکاتبه رسمی انجام داده و ورزشکار را با تأیید شرایط فنی معرفی می‌کند.

غلامزاده افزود: پس از معرفی ورزشکاران به اردو، تصمیم‌گیری نهایی در خصوص انتخاب نفرات برای اعزام به مسابقات بین‌المللی آسیایی و جهانی منحصراً در اختیار سرمربیان و کادر فنی تیم‌های ملی است.

وی با بیان اینکه رویکرد تعاملی با استان‌ها بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است، گفت: فدراسیون بوکس بر حمایت همه‌جانبه از هیئت های استانی به‌ویژه استان زنجان تأکید دارد.

غلامزاده افزود: فدراسیون متعهد شده است با تسهیل امور و حمایت‌های مدیریتی به استان‌ها در جبران دوران سرپرستی و شتاب‌بخشی به برنامه‌ها کمک کند.

وی اضافه کرد: همدلی و اتحاد میان فدراسیون و هیئت های استانی برای دستیابی به موفقیت‌های ملی و بین‌المللی اهمیت زیادی دارد.

دبیر فدراسیون بوکس خاطر نشان کرد: تمرکز فدراسیون بر تمرکززدایی از طریق واگذاری میزبانی‌ها به استان‌ها و ایجاد یک نظام نظارتی دقیق برای انتخاب ورزشکاران، نشان‌دهنده تلاش برای حرفه‌ای‌سازی این رشته ورزشی در ایران است.

در مجمع هیئت انتخاباتی بوکس زنجان مهدی فغفوری با کسب حداکثر آرا از مجمع انتخاباتی به عنوان رئیس جدید هیئت بوکس استان زنجان انتخاب شد.