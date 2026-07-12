به گزارش خبرگزاری مهر، عضو فقهای شورای نگهبان با صدور پیامی از حضور ده‌ها میلیونی مردم در تشییع پیکر رهبرِ شهید و قائد بزرگ حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای قدردانی کرد.

متن پیام آیت‌الله سید محمدرضا مدرسی‌یزدی عضو فقهای شورای نگهبان به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّ الَّذِی فَرَضَ عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لَرَادُّکَ إِلَی مَعَادٍ» (القصص: ۲۸)؛

«حقّاً آن که قرآن را به عهده تو گذاشت، تو را به مکان بازگشت بر می‌گرداند».

رهبر شهید و قائد بزرگ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (أعلی الله مقامه) بعد از آن که پاسداری و زنده نگه‌داشتن قرآن و عترت و اهل قرآن و عترت (علیهم السّلام) را از فراز ستیغ‌ها تا فرود دامنه‌ها و دشت‌ها با قدرت و تدبیر و با فداکاری و اخلاص انجام داد و از نزدیک‌ترین نقطه‌ها تا دور دست‌ترین مکان‌ها را در زیر نگاه جهان‌بین خود داشت، با پایان این مأموریت سرافرازانه با نشان قدسی شهادت به ملاقات پروردگار خویش شتافت و در کنار محبوب عزیز و امام رئوف خود که همیشه خود را در پناه او می‌دید آرمید و ایران و منطقه و بلکه جهان را به تکاپوی ژرف‌تر و نیرومندتر در برابر ستمکاران و برپاداشتن عدل و داد واداشت و خود و امّتش را الگوی همیشگی انسان‌های آزاده کرد.

اکنون قرآن و عترت و ملّت مسلمان که امانتی در دست او بود، به امانت نزد ماست و باید در تمام ابعاد امانت داری کنیم که دین و دنیای ما در گرو آن است.

باید از ملّت قهرمان ایران در وفاداری و قدرشناسی از رهبر شهید و بیزاری از جنایت‌کاران قاتل و خون‌خواهی از رهبر شهید و خانوادهٔ ایشان و سایر شهداء از ژرفای جان تشکّر کرد و این تشکّر نسبت به ملّت عزیز عراق که حماسی در تشییع قائد اسلامی، حضور چند میلیونی یافتند جاری است و نیز حضور و فداکاری‌های امّت واحد در لبنان، هندوستان، پاکستان، افغانستان، ترکیه، نیجریه و جای جای جهان مورد تقدیر است و نویدبخش فصل جدیدی از بیداری و استقامت در راه حق و درگیری با بهره‌کشان ستمگر عالم است.

این اقیانوس عظیم انسانی که در پی این شهادت سترگ و مظلومیت مقتدرانه به خروش آمد، خس و خاشاک‌ها را در درون خود محو خواهد کرد و عاقبت سیاه ستمکاران را زودتر رقم خواهد زد.

از خدای منّان پیروزی سریع، قطعی و نهایی جمهوری اسلامی ایران و همه مسلمانان و پیروان اهل‌بیت (علیهم السّلام) را در همهٔ نقاط عالم خواستارم و از درگاه او می‌خواهم که رهبر شهید و همه شهداء ما را با سیّدالشّهداء (علیه السّلام) و یاران او محشور فرماید و به رهبر عزیز خلف صالح او، قدرت، عظمت و سداد روز افزون مرحمت بفرماید.

بمحمّد وآله الطّاهرین وصلّی الله علیهم أجمعین.