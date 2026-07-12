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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۷

پیام تقدیر آیت‌الله مدرسی‌یزدی از مردم برای حضور در تشییع رهبر شهید

پیام تقدیر آیت‌الله مدرسی‌یزدی از مردم برای حضور در تشییع رهبر شهید

عضو فقهای شورای نگهبان، با صدور پیامی از حضور ده‌ها میلیونی مردم در تشییع پیکر رهبر شهید و قائد بزرگ حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عضو فقهای شورای نگهبان با صدور پیامی از حضور ده‌ها میلیونی مردم در تشییع پیکر رهبرِ شهید و قائد بزرگ حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای قدردانی کرد.

متن پیام آیت‌الله سید محمدرضا مدرسی‌یزدی عضو فقهای شورای نگهبان به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّ الَّذِی فَرَضَ عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لَرَادُّکَ إِلَی مَعَادٍ» (القصص: ۲۸)؛

«حقّاً آن که قرآن را به عهده تو گذاشت، تو را به مکان بازگشت بر می‌گرداند».

رهبر شهید و قائد بزرگ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (أعلی الله مقامه) بعد از آن که پاسداری و زنده نگه‌داشتن قرآن و عترت و اهل قرآن و عترت (علیهم السّلام) را از فراز ستیغ‌ها تا فرود دامنه‌ها و دشت‌ها با قدرت و تدبیر و با فداکاری و اخلاص انجام داد و از نزدیک‌ترین نقطه‌ها تا دور دست‌ترین مکان‌ها را در زیر نگاه جهان‌بین خود داشت، با پایان این مأموریت سرافرازانه با نشان قدسی شهادت به ملاقات پروردگار خویش شتافت و در کنار محبوب عزیز و امام رئوف خود که همیشه خود را در پناه او می‌دید آرمید و ایران و منطقه و بلکه جهان را به تکاپوی ژرف‌تر و نیرومندتر در برابر ستمکاران و برپاداشتن عدل و داد واداشت و خود و امّتش را الگوی همیشگی انسان‌های آزاده کرد.

اکنون قرآن و عترت و ملّت مسلمان که امانتی در دست او بود، به امانت نزد ماست و باید در تمام ابعاد امانت داری کنیم که دین و دنیای ما در گرو آن است.

باید از ملّت قهرمان ایران در وفاداری و قدرشناسی از رهبر شهید و بیزاری از جنایت‌کاران قاتل و خون‌خواهی از رهبر شهید و خانوادهٔ ایشان و سایر شهداء از ژرفای جان تشکّر کرد و این تشکّر نسبت به ملّت عزیز عراق که حماسی در تشییع قائد اسلامی، حضور چند میلیونی یافتند جاری است و نیز حضور و فداکاری‌های امّت واحد در لبنان، هندوستان، پاکستان، افغانستان، ترکیه، نیجریه و جای جای جهان مورد تقدیر است و نویدبخش فصل جدیدی از بیداری و استقامت در راه حق و درگیری با بهره‌کشان ستمگر عالم است.

این اقیانوس عظیم انسانی که در پی این شهادت سترگ و مظلومیت مقتدرانه به خروش آمد، خس و خاشاک‌ها را در درون خود محو خواهد کرد و عاقبت سیاه ستمکاران را زودتر رقم خواهد زد.

از خدای منّان پیروزی سریع، قطعی و نهایی جمهوری اسلامی ایران و همه مسلمانان و پیروان اهل‌بیت (علیهم السّلام) را در همهٔ نقاط عالم خواستارم و از درگاه او می‌خواهم که رهبر شهید و همه شهداء ما را با سیّدالشّهداء (علیه السّلام) و یاران او محشور فرماید و به رهبر عزیز خلف صالح او، قدرت، عظمت و سداد روز افزون مرحمت بفرماید.

بمحمّد وآله الطّاهرین وصلّی الله علیهم أجمعین.

کد مطلب 6885990
زهرا علیدادی

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