مقاومت، صدای ملت ایران و راه پیروزی در برابر دشمن است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید محمد حسن مدرسی در خطبه اول نماز جمعه بر ضرورت تقوا و ارتباط آن با شرایط کنونی کشور تاکید کرد.

امام جمعه موقت بخش مرکزی یزد در خطبه دوم نماز جمعه این هفته با اشاره به رابطه خردمندانه با خداوند تصریح کرد: انسان‌ها عقل حسابگر خود را در امور دنیوی به خوبی استفاده می‌کنند، اما در امور اخروی خود نابخردی دارند؛ یکی از مهمترین شیوه‌های فعال کردن عقل معاد خود ولایت‌پذیری و در درجه دوم دعا کردن است.

وی با بیان اینکه برخی از جریان‌های داخلی تلاش می‌کنند تا رابطه ایران و آمریکا را از رابطه با اسراییل جدا کنند، افزود: برخی از جریان‌های داخلی تلاش دارند تا با تحریف روایت‌های افراد بزرگ که سند اجتماعی ملت هستند، به رابطه ایران و آمریکا دید دیگری بدهند.

مدرسی افزود: مناقشه امام حسن (ع) با دشمن یک مناقشه داخلی بود، در حالیکه مسئله ما با شیطان بزرگ یک مناظره و مناقشه داخلی نیست و دلیلی که امام حسن (ع) مجبور به پذیرش صلح شدند خیانت فرماندهان لشکر ایشان بود، در حالیکه قوای مسلح ما راسخ و با اقتدار در مقابل دشمن ایستاده‌اند.

امام جمعه موقت بخش مرکزی یزد با اشاره به سالروز تاسیس نهاد شورای نگهبان به حکم امام خمینی (ره) عنوان کرد: نهاد شورای نگهبان یک جایگاه بدیل و راهبردی دارد و به همین دلیل بیشترین حمله‌های روانی دشمن نیز به این نهاد راهبردی است و اهمیت جایگاه این نهاد در سخنان امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب اسلامی به خوبی تبیین شده بود.

وی در بخش دیگری از سخنانش به حادثه غمبار ورود اهل بیت(ع) به شام عنوان کرد: روایت فتح، درسی است که از این حادثه می‌توان گرفت و خانواده امام حسین (ع) در هیچ کجا روایت ضعف نبود، بلکه تماما روایت فتح و ما رایت الا جمیلا بود.

مدرسی با اشاره به شرایط حساس کشور پس از جنگ ۴۰ روزه تصریح کرد: پس از جنگ ۴۰ روزه برخی از واژه‌های بیان شده توسط مسئولان دارای معنای سنگین هستند که نیاز به ارزیابی با شاخص‌های اقتصادی دارد، شرایط جنگ ۸ ساله کشور به مراتب بیشتر مستعد قحطی بود چراکه زیرساخت‌های کشور مورد حمله قرار گرفته بود، میلیون‌ها نفر آواره شده بودند، شهرهای مرزی تخلیه شده بود، درآمد ارزی کاهش یافته بود و بخش عمده بودجه کشور صرف دفاع از کشور شده بود اما این اتفاق نیافتاد؛ بنابراین مسئولان کشور باید به ادبیات اقتصادی دقت کنند،چراکه این ادبیات مستقیما بر رفتارهای مردم تاثیر می‌گذارد.

وی افزود: امروزه تورم بیشترین فشار را بر مردم وارد کرده است و کاهش قدرت خرید و ناامنی غذایی در دهک‌های پایین وجود دارد که به معنای تورم است.

امام جمعه موقت بخش مرکزی یزد در پایان عنوان کرد: ترس عقلانی باعث تعادل انسان و بهتر طی کردن مسیر می‌شود و در مقابل برخی از انسان‌ها ترس عقلانی ندارند و دچار توهم هستند و شتابزده عمل می‌کنند؛ در سخنان شهید آوینی ترس به عنوان یکی از عوامل جهانی شدن سلطه آمریکا شناخته شده که نظام رسانه غرب افراد ترسو را به خضوع در برابر غرب وا می‌دارد، بنابراین باید از سلامت افراد عمومی در برابر ترس مراقبت کرد.

وی گفت: مقاومت در برابر دشمن یک عملی مخالف ترس است و صدای ملت ایران صدای مقاومت است که پیروزی از مقاومت می‌گذرد؛ مردم غیور جنوب با مقاومت خود در حال پیش بردن تاریخ هستند و ما نیز فراموش نمی‌کنیم که این مصیبت برای مردم جنوب باعث و بانی‌هایی دارند که هنوز نپذیرفتند آمریکا یک جنایتکار است.