به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه جلسات دوجانبه هیات ایرانی در نهمین اجلای وزرای زن سازمان همکاری اسلامی در اسلام‌آباد سناتور اعظم نذیر تارَر، وزیر دادگستری و حقوق بشر پاکستان با خانم زهرا بهروزآذر معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان و خانواده دیدار کرد.

در این دیدار جمعی از مسوولان وزارت حقوق بشر پاکستان، اعضای هیات معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و همچنین رضا امیری مقدم سفیر ایران در اسلام‌آباد حضور داشتند.

وی در ابتدا با ابراز همبستگی با ملت ایران به ویژه تسلیت به مناسبت شهادت حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای رهبر فقید جمهوری اسلامی ایران گفت: حمایت از ایران و تلاش پاکستان برای کمک به برقراری صلح برگفته از عمق دوستی و همسایگی دو کشور است و پاکستان این را جزئی از وظایف اخلاقی و انسانی خود می داند.

وی با یادآوری رویدادهای اندوهگین ناشی از تجاوزگری به ایران از جمله شهادت دانش آموزان مدرسه میناب، افزود: پاکستان چه در جنگ ۱۲ روزه و چه در جنگ اخیر در کنار ایران ایستاد و این حملات را به شدت محکوم کرده است.

وزیر دادگستری و حقوق بشر پاکستان با تمجید از دستاوردهای ایران در حوزه توانمند سازی بانوان، تاکید کرد: به سابقه تاریخی درخشان جمهوری اسلامی ایران افتخار می کنیم و مصمم هستیم تا همکاری‌های دوجانبه را گسترش دهیم از جمله از تجربیات ایران بهره‌گیری کنیم.

وی نقش ایران برای پیشبرد اهداف سازمان همکاری اسلامی در حمایت از زنان و پرداختن به چالش‌های مشترک را مهم برشمرد و افزود: باید در کنار هم با تصورات مغرضانه رسانه‌های غربی درباره وضعیت زنان در جوامع اسلامی مقابله کنیم.

اعظم نذیر تارَر خواستار تعاملات نزدیک ایران و پاکستان برای رساندن صدای زنان تحت ظلم و اشغال به جامعه جهانی از فلسطین و غزه تا افغانستان و کشمیر شد.

معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان و خانواده نیز با تمجید از حمایت های مستمر دولت و مردم پاکستان از ایران در ایام جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی، گفت: غربی ها همواره درپی نفرت پراکنی علیه کشورهای مسلمان و انعکاس تصویر منفی از بانوان مسلمان هستند لذا نیازمند یک راهبرد مشترک و هماهنگ برای بازیابی جایگاه زنان در جهان اسلام هستیم.

زهرا بهروز آذر با تشریح دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حمایت از جامعه زنان و پشتیبانی از توانمندی ها و ظرفیت های آنان در حوزه‌های مختلف گفت: امروز ایران اسلامی شاهد مشارکت بالای زنان و دختران در همه بخش‌های سیاسی، اقتصادی، آموزشی، سلامت و اجتماعی است.

وی با طرح پیشنهاد ایران برای تشکیل شبکه زنان امدادگر در هلال احمر، آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری نزدیک با پاکستان و سایر اعضای سازمان همکاری اسلامی جهت تحقق اهداف مشترک را اعلام کرد.

نشست افتتاحیه و فنی نهمین اجلای وزرای زن کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی صبح امروز با حضور هیات ایرانی و وزرا و مسوولان ارشد کشورهای عضو در اسلام‌آباد گشایش یافت.

جلسه اصلی وزرای زن کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی فردا دوشنبه با حضور شهباز شریف نخست وزیر پاکستان برگزار خواهد شد.