دو پیشنهاد ایران برای توانمندسازی زنان در اجلاس سازمان همکاری اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، جمهوری اسلامی ایران در اجلاس نهم سازمان همکاری اسلامی در امور زنان، ضمن تشریح تجربه زنان ایرانی در عرصه‌های علمی، اجتماعی و مدیریت بحران، دو ابتکار عملی شامل تشکیل «شبکه زنان امدادگر جهان اسلام» و ایجاد «نشان مشترک محصولات تولیدشده توسط زنان مسلمان» را برای تقویت همکاری میان کشورهای اسلامی پیشنهاد کرد.

در این اجلاس، زهرا بهروزآذر با قدردانی از دولت و ملت پاکستان برای میزبانی نشست و همچنین از مصر و خانم امل عمار، رئیس پیشین کنفرانس، از حمایت کشورهای اسلامی از ملت ایران پس از تجاوزهای اخیر و ابراز همدردی آنان قدردانی کرد.

وی با اشاره به حملات آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران، این اقدامات را مغایر روند گفت‌وگو و دیپلماسی دانست و با تشریح خسارات انسانی و مادی ناشی از این حملات، از نقش میانجی‌گرانه جمهوری اسلامی پاکستان و دولت قطر برای بازگرداندن شرایط به مسیر تفاهم و گفت‌وگو تقدیر کرد.

بهروزآذر ادامه داد: ایران همچنان به گفت‌وگو و حل‌وفصل محترمانه مسائل معتقد است، اما در برابر هرگونه تجاوز، زنان و مردان ایران ایستادگی و مقاومت خود را ثابت کرده‌اند.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به نقش‌آفرینی زنان ایرانی در عرصه‌های مختلف گفت: زنان ایران، امروز بیش از ۵۶ درصد ورودی دانشگاه‌ها، نزدیک به ۴۶ درصد دانش‌آموختگان دکترای تخصصی، بیش از ۶۸ درصد متخصصان علوم پایه و سهم قابل توجهی از مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان، اعضای هیئت‌های علمی و مخترعان کشور را تشکیل می‌دهند.

در ادامه این سخنرانی، تجربه ایران در مدیریت بحران‌های طبیعی و جنگ، مبنای ارائه دو پیشنهاد مشترک برای جهان اسلام قرار گرفت. نماینده جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه زنان و کودکان در بحران‌ها بیش از دیگران آسیب می‌بینند و در عین حال نیازها و صدای آنان کمتر دیده و شنیده می‌شود، اظهار داشت: تجربه حضور زنان در جمعیت هلال‌احمر ایران نشان داده است که «زنان برای زنان» می‌توانند نقشی مؤثر در حمایت از آسیب‌دیدگان ایفا کنند. بر همین اساس، نخستین پیشنهاد ایران تشکیل «شبکه زنان امدادگر جهان اسلام» برای پیوند ظرفیت زنان پزشک، پرستار، روان‌شناس، مددکار و امدادگر کشورهای اسلامی، به‌منظور حمایت مؤثرتر از زنان و کودکان در شرایط بحران و تقویت آمادگی و همکاری مشترک میان کشورهای عضو است.

دومین ابتکار جمهوری اسلامی ایران، ایجاد «نشان مشترک محصولات تولیدشده توسط زنان مسلمان» عنوان شد؛ طرحی که با هدف تسهیل دسترسی تولیدات زنان به بازارهای کشورهای اسلامی، افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان، توسعه بازارهای دیجیتال، نمایشگاه‌های مشترک و تقویت آموزش‌های صادراتی و برندسازی ارائه شد.

نماینده ایران تأکید کرد: این دو پیشنهاد بر پایه ارزش‌های مشترک جهان اسلام از جمله کرامت انسانی، عدالت، تعاون، خانواده و مسئولیت اجتماعی استوار است و می‌تواند زمینه‌ساز هم‌افزایی بیشتر کشورهای اسلامی در حمایت از زنان، هم در شرایط بحران و هم در عرصه توانمندسازی اقتصادی باشد.

بهروزآذر افزود: برای ساختن آینده جهان اسلام نباید منتظر شرایط آرمانی ماند؛ باید از ظرفیت‌های موجود آغاز کرد و با همکاری مشترک، پل‌هایی برای آینده ساخت؛ آینده‌ای که از مسیر همبستگی و همکاری کشورهای اسلامی عبور خواهد کرد.