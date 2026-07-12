برگزاری اولین جلسه پارلمان سوریه پس از بشار اسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، نخستین جلسه دوره جدید مجلس خلق سوریه (پارلمان) با حضور «احمد الشرع»، رئیسدوره انتقالی این کشو و «محمد طه الاحمد»، رئیس کمیته عالی انتخابات و نمایندگان جدید مجلس رسماً آغاز به کار کرد.
در ابتدای این نشست نمایندگان جدید پارلمان در حضور رئیس دوره انتقالی سوگند قانون اساسی یاد کردند.
محمد طه الأحمد، رئیس کمیته عالی انتخابات مجلس، این جلسه را لحظهای تاریخی و سرنوشتساز خواند و تأکید کرد: امروز به جهان اعلام میکنیم سوریه غبار جنگ را از تن زدوده است. ارزش واقعی آنچه امروز به آن رسیدهایم با کلمات سنجیده نمیشود، بلکه معیار آن حجم فداکاریهای ملت بزرگ سوریه است.
در همین حال، پس از مراسم سوگند، «اسامه العساف»، مسنترین نماینده مجلس، از اعضای کمیته حقوقی موقت خواست تا برای نظارت بر فرآیند رایگیری، شمارش آرا و تعیین ضوابط انتخاب هیئترئیسه پارلمان اقدام کنند.
نظر شما