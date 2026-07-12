به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی اعلمی صبح یکشنبه در جمع دانشگاهیان دانشگاه تبریز با تأکید بر نقش راهبردی علم و فناوری در پیشرفت کشور اظهار کرد: دستیابی به اقتدار، استقلال و توسعه پایدار بدون سرمایه‌گذاری مؤثر در حوزه پژوهش و فناوری امکان‌پذیر نیست و افزایش سهم بودجه پژوهش از تولید ناخالص داخلی باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های کشور دنبال شود.

وی با بیان اینکه نگاه راهبردی به علم و فناوری، زمینه‌ساز رشد علمی جمهوری اسلامی ایران در دهه‌های گذشته بوده است، افزود: توسعه علم بومی و حرکت از مصرف‌کنندگی به سمت تولید علم، موجب ارتقای جایگاه علمی کشور در عرصه‌های بین‌المللی شده و ایران امروز در برخی حوزه‌های فناوری، از جمله فناوری نانو، در زمره کشورهای برتر جهان قرار دارد.

رئیس دانشگاه تبریز با اشاره به سیاست‌های کلی علم و فناوری، مرجعیت علمی را یکی از پیش‌نیازهای استقلال و اقتدار کشور دانست و گفت: تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی و گسترش همکاری دانشگاه‌ها با صنعت، از مهم‌ترین اهداف ترسیم‌شده در این سیاست‌ها است.

اعلمی با اشاره به ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان تصریح کرد: این قانون زمینه همکاری گسترده‌تر دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، صنایع و شرکت‌های دانش‌بنیان را فراهم کرده و با استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی صنایع، منابع جدیدی برای اجرای طرح‌های تحقیق و توسعه ایجاد شده است.

وی افزایش سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست و افزود: در حالی که سهم پژوهش در بسیاری از کشورهای پیشرفته بین سه تا چهار درصد است، این شاخص در ایران حدود یک تا یک و نیم درصد برآورد می‌شود و برای دستیابی به اهداف علمی کشور باید به سطح پیش‌بینی‌شده در اسناد بالادستی نزدیک شود.

رئیس دانشگاه تبریز با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها در حل مسائل کشور اظهار کرد: حرکت به سمت دانشگاه‌های مأموریت‌گرا، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، تقویت پارک‌های علم و فناوری و بهره‌گیری از توان علمی جوانان، از مهم‌ترین الزامات شتاب‌بخشی به توسعه علمی و فناوری کشور است.

اعلمی با اشاره به مأموریت‌های ویژه دانشگاه تبریز در حوزه امنیت غذایی و زنجیره ارزش معادن گفت: راه‌اندازی مرکز نوآوری گندم کشور در دانشگاه تبریز و اجرای پژوهش‌های کاربردی در بخش کشاورزی و معادن، در راستای ایفای نقش مؤثر دانشگاه در پاسخگویی به نیازهای ملی انجام شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها در تصمیم‌سازی‌های کلان، زمینه‌ساز حل مسائل کشور و تقویت اقتدار علمی، اقتصادی و فناوری جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.