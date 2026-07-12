به گزارش خبرگزاری مهر، در شرایطی که صنعت ساختمان به شدت نیازمند بهرهگیری از فناوریهای نوین و دانش متخصصان جوان است، با هدف توسعه مهارتمحوری در صنعت ساختمان، اجرای دورههای کارآموزی دانشجویان رشتههای فنی و مهندسی در پروژههای اجرایی و با تکیه بر تفاهمنامههای همکاری میان دانشگاه تبریز و فعالان صنعت ساختمان منعقد شد.
اسماعیل فاتحیفر، رئیس دانشگاه صنعتی تبریز با بیان اینکه یکی از مهمترین محورهای این تفاهمنامه، ارائه خدمات مشاوره علمی و تخصصی دانشگاه در پروژههای عمرانی و صنعتی است، گفت: تلاش میکنیم زمینه حضور دانشجویان در قالب دورههای کارآموزی و تعریف پایاننامهها و پروژههای تحصیلات تکمیلی بر اساس نیازهای واقعی صنعت فراهم شود.
وی ادامه داد: صنعت باید مسائل و نیازهای خود را بهصورت دقیق و مسالهمحور مطرح کند و دانشگاه نیز باید با شناخت ادبیات و نیازهای صنعت، راهکارهای علمی و عملیاتی ارائه دهد. از سوی دیگر، صنعت نیز لازم است با ظرفیتها و توانمندیهای دانشگاه آشنا شود تا بتواند از این ظرفیتها به شکل مؤثر استفاده کند.
فاتحیفر با بیان اینکه ما در دانشگاه صنعتی تبریز تلاش کردهایم این ارتباط را تقویت کنیم، یادآور شد: در همین راستا، ارتباط مستمر با دستگاههای اجرایی و صنایع مختلف را در دستور کار قرار دادهایم و جلسات متعددی با مدیران صنایع برگزار میکنیم تا نیازهای آنها را از نزدیک بشنویم و برای حل آنها برنامهریزی کنیم.
در ادامه این مراسم، رسول قرباننژاد، فعال صنعت ساختمان تصریح کرد: توسعه پایدار در صنعت ساختمان و پروژههای عمرانی، بیش از هر زمان دیگری در گروی تعامل هوشمندانه میان دانش نوین دانشگاهی و تجربیات میدانی متخصصان است.
وی با اشاره به اهمیت این نوع همکاریها، افزود: امضای تفاهمنامههای همکاری میان مراکز آموزش عالی و نهادهای تخصصی فنی، نه یک توافق صرفا اداری، بلکه گامی استراتژیک برای توانمندسازی نسل جوان مهندسان و هدایت پژوهشها به سمت نیازهای واقعی کشور است.
قرباننژاد با تأکید بر اینکه این همکاریها با تمرکز بر اشتراکگذاری منابع علمی و آزمایشگاهی انجام میشود، تصریح کرد: این روند، مسیر تازهای را برای تبدیل دانشگاه به بازوی مشورتی و عملیاتی پروژههای بزرگ ملی میگشاید.
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