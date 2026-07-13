به گزارش خبرگزاری مهر، علی نبیان روز دوشنبه در جلسه شورای تامین مسکن آذربایجان‌غربی اظهار داشت: ۲ هزار میلیارد ریال از این اعتبارات به صورت نقد و ۲ هزار میلیارد ریال از طریق تهاتر تامین شده است.

وی ادامه داد: این میزان تامین و تخصیص اعتبارات از ابتدای سال جاری صورت گرفته و اولویت ما اجرای بدون وقفه طرح‌های نهضت ملی مسکن و فراهم سازی زیرساخت‌های لازم است.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: در مجموع ۳۹ سایت با واحد پذیری ۴۶ هزار خانوار در آذربایجان غربی در دست اجراست و اعتبارات لازم برای اجرای این طرح‌ها تامین می‌شود.

نبیان افزود: خدمت به مردم، نه یک وظیفه، که آرمان اصلی ماست و ما با تمام توان در مسیر فراهم کردن رفاه و آسایش برای همه‌ی اقشار جامعه گام برمی‌داریم.

آغاز عملیات اجرایی ۶۶ هزار واحد مسکونی در آذربایجان‌ غربی

مدیرکل و رییس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان‌ غربی گفت: عملیات اجرایی ۶۶ هزار و ۶۳۳ واحد از طرح‌های نهضت ملی مسکن در بخش‌های حمایتی شهری، روستایی، خودمالکی و بازآفرینی شهری در سطح استان آغاز شده است.

پیمان آرامون افزود: تاکنون ۲۲ هزار و ۱۱ واحد از طرح‌های نهضت ملی مسکن در بخش‌های حمایتی شهری، روستایی، خودمالکی و بازآفرینی شهری و جوانی جمعیت تحویل متقاضیان شده است.

وی با اشاره به اراضی تامین شده شهری و روستایی برای اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن، ادامه داد: ۳ هزار و ۸۴۸ هکتار زمین شهری و روستایی در سطح استان برای اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن تامین شده است و مشکلی از بابت تامین زمین وجود ندارد.

مدیرکل و رییس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان ‌غربی گفت: از این میزان اراضی تامین شده یک هزار و ۹۸۶ هکتار در شهرهای استان و یک هزار و ۸۶۲ هکتار در روستاهای استان تامین شده است.

آرامون اظهار کرد: تاکنون تهیه طرح تفکیکی یک هزار و ۴۰۰ هکتار زمین و آماده‌سازی یک هزار و ۲۰۰ هکتار زمین در سطح استان اتمام یافته و این اراضی برای اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن تخصیص یافته است.

وی بیان کرد: این میزان اراضی در قالب بیش از ۳۶ سایت آماده سازی در دست اجرا هستند و برای طرح‌های نهضت ملی مسکن آماده‌سازی شده و اکنون بالای ۸۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

آرامون تاکید کرد: همکاری دستگاه های اجرایی خدمات رسان در اجرای طرح های نهضت ملی مسکن در اولویت بوده و این امر باید بیش از پیش توسعه یابد.