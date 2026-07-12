احسان مهاجری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای پویش سراسری آسفالت و بهسازی معابر خاکی در سطح شهر، اظهار کرد: این طرح در راستای توسعه زیرساختهای شهری، تسهیل عبور و مرور شهروندان و همزمان با اجرای عملیات لکهگیری و ترمیم ترانشههای سطح شهر آغاز شده است.
وی افزود: در حال حاضر تیمهای عمرانی شهرداری در خیابانهای ارم، سیدجمالالدین و اردیبهشت مستقر هستند و عملیات زیرسازی و پخش آسفالت در کوچههای خاکی این مناطق طبق برنامه زمانبندی شده با جدیت در حال اجرا است.
شهردار گلپایگان با اشاره به اینکه رویکرد مدیریت شهری در این پویش، تمرکز بر معابری است که بیشترین میزان تردد و درخواستهای شهروندی را داشتهاند، تصریح کرد: تلاش داریم با بهرهگیری از توان فنی و نظارت دقیق بر کیفیت اجرا، بخشی از معابر خاکی این مناطق طی روزهای آینده به بهرهبرداری برسند و شرایط عبور و مرور برای ساکنان این محلات به شکل مطلوبتری فراهم شود.
مهاجری خاطرنشان کرد: پس از تکمیل عملیات در محلات فعلی، سایر کوچههای اولویتدار در نقاط مختلف شهر نیز بر اساس برنامهریزی و اولویتبندی کارشناسی، تحت پوشش این پویش قرار خواهند گرفت.
وی از همراهی و صبوری شهروندان قدردانی کرد و گفت: مدیریت شهری با تمام توان در مسیر ارتقای کیفیت معابر و افزایش رضایتمندی شهروندان گام برمیدارد.
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