به گزارش خبرنگار مهر، رحمت حیدرینژاد بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از روند برداشت پیله کرم ابریشم و دیدار با تولیدکنندگان این صنعت در روستای مارسیدان آستانه اشرفیه اظهار کرد: شهرستان آستانهاشرفیه از دیرباز مهد پرورش کرم ابریشم بوده و این صنعت با ریشه در فرهنگ و اقتصاد منطقه، پیوندی ناگسستنی با معیشت مردم داشته است.
فرماندار آستانه اشرفیه افزود: با توجه به سابقه طولانیمدت این صنعت در شهر، در تلاش هستیم تا زمینه بهرهمندی اقشار مختلف مردم، بهویژه جوانان را از این فرصت فراهم آوریم.
وی با بیان اینکه صنعت نوغانداری دستاوردهای متنوعی برای اقتصاد این شهرستان به همراه دارد، تصریح کرد: در گذشته مردم با تبدیل پیله به نخ، بخش مهمی از معیشت سالانه خود را تأمین میکردند؛ لذا ضروری است با تبلیغات مناسب، جوانان را به سمت بهرهگیری از فرصتهای اشتغال پایداری که دولت فراهم کرده است، سوق دهیم.
حیدری نژاد با اشاره به افزایش نرخ پیله ابریشم نسبت به سال گذشته ،گفت: قیمت خرید محصول امسال نسبت به سال گذشته دو برابر شده است که در صورت تلاش و همت تولیدکنندگان، این موضوع میتواند به منبع درآمدی بسیار مناسب و در کوتاهمدت تبدیل شود.
وی با بیان اینکه عملیات توزیع رایگان تخم نوغان در اردیبهشت ماه سال جاری انجام شد، افزود: امروز نیز بهمنظور عرض خداقوت به تولید کنندگان در هنگام برداشت محصول حضور یافتیم.
فرماندار آستانه اشرفیه با اشاره به اینکه هماکنون ۵۴ بهرهبردار در شهرستان آستانهاشرفیه مشغول تولید محصول از ۱۱۰ جعبه نوغان هستند، اظهار کرد: بر اساس برآوردها، از هر جعبه نوغان میتوان حدود ۲۵ کیلوگرم پیله برداشت کرد که در بازه زمانی کوتاه، درآمدی بالای ۳ میلیارد ریال برای تولیدکننده به همراه دارد.
وی با تاکید به اینکه جهاد کشاورزی با سیاستگذاریهای دقیق، می تواند این فرصت اقتصادی را بیش از پیش معرفی و حمایت کند،ادامه داد: در فصل حاضر که کشت برنج به مرحله برداشت نزدیک شده، فرصت بسیار مناسبی برای این فعالیت موازی وجود دارد.
حمایتهای تخصصی جهاد کشاورزی از تولید
«حسن امیرنژاد» مدیر اداره جهاد کشاورزی آستانهاشرفیه، با تأکید بر مزیتهای این صنعت بیان کرد: صنعت نوغانداری با امکانات کم و در حداقلترین بازه زمانی، فرصتی ایدهآل برای کسب درآمد بهویژه برای جوانان و افراد ساکن در روستاها فراهم میآورد.
وی با اشاره به لزوم تقویت زیرساختهای تولید،گفت:مجموعه جهاد کشاورزی با تمام توان در کنار تولیدکنندگان حضور دارد تا زمینه بهرهمندی حداکثری از این فرصت فراهم شده و روند کسب درآمد برای فعالان این حوزه تسهیل شود.
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