عبدالوحید فیاضی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره زمان بازگشایی مجلس اظهار کرد: قرار است هیئت‌رئیسه مجلس روز شنبه آینده درباره ازسرگیری فعالیت‌های مجلس تصمیم‌گیری کند و تا اعلام نظر نهایی باید منتظر ماند.

وی با رد برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر سیاسی بودن تعطیلی مجلس، افزود: تصمیم اولیه برای توقف فعالیت‌ها بر اساس ملاحظات امنیتی و با نظر شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شد تا از بروز هرگونه تهدید احتمالی علیه یکی از ارکان اصلی نظام جلوگیری شود.

فیاضی با تأکید بر ضرورت ازسرگیری هرچه سریع‌تر فعالیت‌های مجلس، تصریح کرد: مجلس وظایف مهمی از جمله قانون‌گذاری، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، سؤال از وزرا و پیگیری مطالبات مردم را بر عهده دارد و ادامه تعطیلی می‌تواند روند نظارتی قوه مقننه را با اختلال مواجه کند.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجلس باید محل تضارب آرا و بیان دیدگاه‌های مختلف باشد و نباید از طرح نظرات متفاوت در چارچوب قانون هراس داشت، البته نمایندگان نیز در اظهارنظرهای خود باید مصالح ملی و امنیت کشور را مدنظر قرار دهند.