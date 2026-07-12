ماموستا امیری: ادامه راه رهبر شهید ضامن اقتدار و وحدت امت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عزیز امیری عصر یکشنبه در مراسم گرامیداشت رهبر شهید ایران اظهار کرد: یکی از نشانه‌های قدرشناسی ملت‌ها در طول تاریخ، تجلیل از خدمتگزاران و رهبران فداکاری است که عمر خود را در مسیر عزت ملت، دفاع از استقلال کشور و خدمت به مردم صرف کرده‌اند.

وی افزود: رهبر شهید انقلاب اسلامی یکی از شخصیت‌های بی‌بدیل دوران معاصر بود که از نخستین روز حضور در عرصه مسئولیت، حتی یک روز برای خود و خانواده‌اش زندگی نکرد و همه عمر با عزت و کرامت خویش را در راه اعتلای اسلام، اقتدار کشور، استقلال ایران و تقویت وحدت امت اسلامی سپری کرد.

امام جمعه اهل سنت قروه با اشاره به حضور گسترده مردم در آیین‌های تشییع و وداع با این شهید، تصریح کرد: حضور پرشور مردم ایران و عراق در مراسم تشییع، نشان داد که این شخصیت الهی تا چه اندازه محبوب دل‌های مردم بود و این محبت، مصداق وعده الهی در قرآن کریم است که خداوند محبت اهل ایمان و عمل صالح را در دل‌های مردم قرار می‌دهد.

حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع رهبر شهید جلوه‌ای از عظمت و جایگاه مردمی ایشان بود

ماموستا امیری ادامه داد: توفیق حضور در مراسم نماز و تشییع این شهید بزرگوار در تهران را داشتم و آنچه مشاهده کردم، جلوه‌ای از عظمت، اخلاص و جایگاه مردمی این شخصیت بود.

وی با بیان اینکه پس از شهادت این بزرگ‌مرد، ساده‌زیستی و دوری او و خانواده‌اش از امکانات دنیوی بیش از گذشته برای مردم آشکار شد، گفت: مشخص شد که نه خود و نه خانواده‌اش از ابتدایی‌ترین امکانات برخوردار نبودند و تمام زندگی خود را در راه خدا، خدمت به مردم، عزت امت اسلامی و استقلال کشور وقف کرده بودند.

امام جمعه اهل سنت قروه افزود: خداوند نیز پاداش این اخلاص را با شهادت در راه حق به او عطا کرد و خون پاک این شهید به دست دشمنان اسلام بر زمین ریخته شد؛ شهادتی که نشان‌دهنده عظمت جایگاه این شخصیت در پیشگاه الهی است.

استقلال کشور و وحدت امت اسلامی مهم‌ترین دغدغه‌های رهبر شهید ایران بود

وی تأکید کرد: امروز مهم‌تر از ابراز احساسات و اشک ریختن در سوگ این شهید، آن است که مسئولان و مردم، راه، آرمان‌ها و منش او را ادامه دهند؛ چرا که عزت، اقتدار،استقلال کشور و وحدت امت اسلامی مهم‌ترین دغدغه‌های این شهید بود.

ماموستا امیری با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) درباره گواهی خیر مردم نسبت به مؤمنان، خاطرنشان کرد: استقبال و حضور گسترده مردم در مراسم وداع با این شهید، بهترین گواه بر محبوبیت و اخلاص او بود و نشان داد که ملت ایران و امت اسلامی قدردان مجاهدت‌های فرزندان مخلص خود هستند.

وی در پایان اظهار کرد: امروز همه مسئولان، روحانیون و آحاد مردم باید این شهید بزرگوار را الگوی خدمت، اخلاص و مردم‌داری قرار دهند و با حرکت در مسیر ترسیم‌شده از سوی او، عزت، اقتدار و استقلال کشور را بیش از پیش تقویت کنند.