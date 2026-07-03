عظمت حضور مردم در مراسم تشییع رهبر شهید موجب تقویت روحیه مقاومت می شود

ماموستا مامد کلشی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شهادت آن یگانه دوران رهبر شهید انقلاب، که عمری را در مجاهدت خالصانه برای اعتلای اسلام، عزت ایران و هدایت امت اسلامی سپری کرد خلا عظیم و جبران ناپذیر در دل های ما ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: ایشان با بصیرت الهی و صلابت بی نظیر خود، همواره پرچم استقلال، آزادی و مقاومت را برافراشته نگاه داشت و نماد شجاعت و غیرت برای تمام آزادگان جهان بود. شهادت ایشان در سنگر کار و جهاد، بر عظمت این مکتب افزود و کربلای حسینی را در برابر دیدگان تاریخ معاصر مجسم ساخت.

ملت ایران راه و منشی که رهبر شهید در برابر ملت ایران و امت اسلامی قرار داده است

ماموستا کلشی نژاد اضافه کرد: اکنون که به فضل الهی و همت سترگ ملت و مسئولان، مقدمات برگزاری آیین باشکوه وداع، تشییع و تدفین پیکرهای مطهر این امام مجاهد شهید و یاران باوفایش فراهم شده است، زمان آن فرا رسیده که بار دیگر با حضور حماسی و بی نظیر خود، صحنه های ماندگار از وفاداری، وحدت و اقتدار امت اسلامی را به تصویر بکشیم.

وی خاطرنشان کرد: برخلاف تحلیل‌ها و خیالبافی‌های دشمنان، ملت ایران راه و منشی که رهبر شهید در برابر ملت ایران و امت اسلامی قرار داده است برای همیشه ماندگار و جاودانه خواهد ماند و هرگز توقفی در این راه نخواهد بود.

مشاور استاندار آذربایجان‌ غربی در امور اقوام و ادیان و اهل سنت خاطرنشان کرد: راه قائد شهید برای همیشه فصل الخطاب ملت ایران خواهد بود.

ماموستا کلشی نژاد اظهارکرد: آنچه رهبر شهید برای امت اسلام و ملت ایران ترسیم کردند نسخه‌ای نجات بخش برای تمامی حق طلبان و ظلم ستیزان جهان است و بدون شک تاسی از این نسخه او پیروزی را برای مظلومان هدیه خواهد کرد.

امام جمعه اهل سنت ارومیه رهبر شهید را بی نظیر و متمایز از رهبران سایر کشورهای جهان دانست و گفت: قائد شهید، قابل قیاس با هیچ یک از رهبران جهان نبود؛ ایشان گنجینه ایی از علم و دانش بوده و در عرصه سیاست سیاستمدار قدر و در حوزه اقتصاد و فرهنگ آینده نگر و همچنین هنرمندی بی بدیل بودند.

مسیر قائد شهید همچنان استمرار خواهد یافت

ماموستا کلشی نژاد به مراسم تشیع رهبر شهید اشاره کرد و افزود: حضور پرشور مردم در مراسم تشیع، فارغ از مرزبندی های قومی و قبیله ای یکپارچگی ملت ایران را به جهان نشان می دهد و ثابت می کند ملت ایران نفوذ ناپذیر و همچنان پیرو رهبر شهید خود هستند.

مشاور استاندار آذربایجان‌غربی در امور اقوام و ادیان و اهل سنت یادآورشد: حضور اقشار مختلف مردم در مراسم تشیع، این پیام را به جهان مخابره خواهد کرد که مسیر قائد شهید همچنان استمرار خواهد یافت.

وی به نقش تشیع باشکوه رهبر شهید در باطل کردن تحلیل‌های خیالی دشمنان اشاره کرد و گفت: دشمنان خیال می کردند میان ملت، رهبر و نظام و انقلاب فاصله عمیقی وجود دارد برهمین اساس دو جنگ را طراحی کرده و با هدف پیاده کردن اهداف خود به تمامیت ارضی کشور تجاوز کردند.

ماموستا کلشی نژاد ادامه داد: بدون تردید ملت ایران با حضور خود در مراسم تشیع، به دشمنان هشدار خواهند داد که هرگز به آنان اجازه نخواهند داد به اهدافشان برسند.

مشاور استاندار آذربایجان‌غربی در امور اقوام و ادیان و اهل سنت یادآورشد: مردم با حضور میلیونی خود در مراسم تشیع، حمایت خود را از مقام معظم رهبری و مخالفت خود را با ددمنشی های دشمنان این آب و خاک نشان خواهند داد.

مردم در مراسم تشییع رهبر شهید پرشور حضور یابند

امام جمعه اهل سنت ارومیه ادامه داد: از شما ملت عزیز و شهیدپرور دعوت می کنم تا با شعار محوری «باید برخاست»، از روز شنبه ۱۳ تا پنجشنبه ۱۸ تیرماه، با حضور پرشور خود در مراسم پیشبینیشده در تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد مقدس، پیکر پاک رهبر شهیدتان را بدرقه کرده و با این «مشت گره کرده» که نماد این بدرقه است، به جهانیان اعلام دارید که راه او با قدرت و صلابت بیشتر ادامه خواهد یافت.

کلشی نژاد گفت: بدون تردید، عظمت و شکوه این مراسم، پاسخ قاطع ملت ایران به زیاده خواهی های دشمنان و مایه تقویت روحیه مقاومت و بصیرت در سراسر جبهه حق خواهد بود و تجدید بیعتی با آرمانهای بلند انقلاب اسلامی و پیمانی استوار با رهبری حکیم و فرزانه، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای) است.