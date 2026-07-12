به گزارش خبرنگار مهر در سالهایی که رقابت میان کارگزاریهای بازار سرمایه بیش از گذشته بر کیفیت خدمات دیجیتال و تجربه کاربری متمرکز شده، کارگزاری مفید نیز مسیر توسعه محصولات و خدمات خود را با تمرکز بر ارائه یک مجموعه یکپارچه از ابزارهای سرمایهگذاری دنبال کرده است؛ مسیری که باعث شده بسیاری از فعالان بازار، این مجموعه را تنها یک کارگزاری برای انجام معاملات ندانند.
امروز کاربران علاوه بر خرید و فروش سهام، انتظار دارند ابزارهای تحلیل، مدیریت دارایی، آموزش و خدمات مالی نیز در همان بستر در اختیارشان قرار گیرد؛ موضوعی که مفید طی سالهای اخیر سرمایهگذاری قابل توجهی روی آن انجام داده است.
ایزیتریدر؛ از سامانه معاملات تا مدیریت سرمایه
یکی از شناختهشدهترین محصولات این مجموعه، سامانه «ایزیتریدر» است؛ پلتفرمی که علاوه بر انجام معاملات، امکاناتی مانند مدیریت پرتفوی، دیدهبان اختصاصی، هشدار قیمت، نمایش لحظهای بازار، درخواست برداشت آنی وجه، تغییر کارگزار ناظر و حتی معاملات اختیار معامله را در اختیار کاربران قرار داده است.
همچنین بخش «جزئیات نماد» با تجمیع اطلاعات بنیادی، تکنیکال و معاملاتی، تصمیمگیری را برای سرمایهگذاران سادهتر کرده است.
بورسویو؛ مزیتی که کمتر در سایر کارگزاریها دیده میشود
یکی از مهمترین وجوه تمایز مفید نسبت به بسیاری از کارگزاریها، توسعه سامانه تحلیلی «بورسویو» است؛ بستری که تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال، تابلوخوانی، غربالگری سهام و مقایسه صنایع را در کنار یکدیگر ارائه میدهد.
بر اساس اعلام این مجموعه، بورسویو علاوه بر سرمایهگذاران حقیقی، توسط صدها نهاد مالی و تحلیلگر حرفهای نیز مورد استفاده قرار میگیرد؛ موضوعی که جایگاه این سامانه را به عنوان یکی از ابزارهای تخصصی تحلیل بازار سرمایه تثبیت کرده است.
تنوع صندوقها برای سلیقههای مختلف سرمایهگذاری
مفید همزمان در حوزه مدیریت دارایی نیز فعالیت گستردهای دارد و از طریق صندوقهای درآمد ثابت، سهامی، مختلط، شاخصی و طلا تلاش کرده نیاز سرمایهگذاران با درجات مختلف ریسکپذیری را پوشش دهد.
این تنوع باعث شده بخشی از سرمایهگذارانی که تمایل به معامله مستقیم ندارند نیز بتوانند از طریق صندوقها وارد بازار سرمایه شوند.
تمرکز بر تجربه کاربری
بررسی بازخوردهای کاربران نشان میدهد در کنار امکانات معاملاتی، سادگی رابط کاربری، تجمیع اطلاعات تحلیلی، دسترسی به دادههای بنیادی و پشتیبانی از معاملات اختیار معامله از جمله ویژگیهایی است که بیش از سایر موارد مورد توجه کاربران قرار گرفته است؛ هرچند مانند هر سامانه پرمخاطب، انتقادهایی نیز نسبت به برخی تغییرات و بهروزرسانیها مطرح میشود.
حرکت به سمت یک اکوسیستم مالی
مجموعه خدماتی مانند ایزیتریدر، بورسویو، صندوقهای سرمایهگذاری، سبدگردانی، خدمات مشاوره، آموزش، باشگاه مشتریان «پلکان» و ابزارهای مدیریت دارایی نشان میدهد مفید در سالهای اخیر رویکرد خود را از ارائه صرف خدمات کارگزاری به سمت ایجاد یک اکوسیستم جامع خدمات سرمایهگذاری تغییر داده است؛ رویکردی که در فضای رقابتی امروز بازار سرمایه، میتواند یکی از عوامل تمایز این مجموعه نسبت به بسیاری از رقبا باشد.
در نهایت باید گفت کارگزاری مفید در سالهای اخیر با توسعه همزمان سامانههای معاملاتی، ابزارهای تحلیلی و صندوقهای سرمایهگذاری، تلاش کرده خدمات خود را از یک کارگزاری صرف فراتر ببرد؛ رویکردی که این مجموعه را به یکی از بازیگران اثرگذار اکوسیستم بازار سرمایه تبدیل کرده است.
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