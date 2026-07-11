به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیه‌ای رسمی به مودیان اعلام کرد که اظهارنامه‌ها و خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره‌های مالیاتی بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۴۰۴ مورد پایش و ارزیابی دقیق قرار گرفته است.

در راستای مدیریت ریسک‌های مالیاتی، سازمان مذکور در ضمن اشاره کرد که نتایج حاصل از این پایش‌ها، شامل انحرافات و ریسک‌های احتمالی، به مودیان مربوطه بازخورد داده خواهد شد. با توجه به این فرآیند، مودیان محترم حداکثر تا پایان روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ مهلت دارند نسبت به اصلاح، ثبت و ذخیره نمودن اظهارنامه یا خلاصه عملکرد خود اقدام نمایند.

شایان ذکر است که طبق ضوابط قانونی، رعایت این مهلت و اقدام به اصلاح طبق شرایط ذکر شده، زمینه برخورداری از بخشودگی جریمه‌های ناشی از بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده را فراهم می‌آورد.