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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۴

شرایط برخورد با جریمه‌های مالیات بر ارزش افزوده ۱۴۰۴

شرایط برخورد با جریمه‌های مالیات بر ارزش افزوده ۱۴۰۴

سازمان امور مالیاتی با انتشار اطلاعیه‌ای، مهلت اصلاح، ثبت و ذخیره خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده مربوط به چهار دوره مالیاتی سال ۱۴۰۴ را تا پایان روز یکشنبه، ۲۸ تیرماه سال جاری اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیه‌ای رسمی به مودیان اعلام کرد که اظهارنامه‌ها و خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره‌های مالیاتی بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۴۰۴ مورد پایش و ارزیابی دقیق قرار گرفته است.

در راستای مدیریت ریسک‌های مالیاتی، سازمان مذکور در ضمن اشاره کرد که نتایج حاصل از این پایش‌ها، شامل انحرافات و ریسک‌های احتمالی، به مودیان مربوطه بازخورد داده خواهد شد. با توجه به این فرآیند، مودیان محترم حداکثر تا پایان روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ مهلت دارند نسبت به اصلاح، ثبت و ذخیره نمودن اظهارنامه یا خلاصه عملکرد خود اقدام نمایند.

شایان ذکر است که طبق ضوابط قانونی، رعایت این مهلت و اقدام به اصلاح طبق شرایط ذکر شده، زمینه برخورداری از بخشودگی جریمه‌های ناشی از بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده را فراهم می‌آورد.

کد مطلب 6884663
طیبه بیات

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