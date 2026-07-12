  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۷

اصابت بیش از ۱۰ پرتابه به جزیره قشم

اصابت بیش از ۱۰ پرتابه به جزیره قشم

قشم- فرماندار قشم از اصابت ۱۰ تا ۱۱ پرتابه دشمن به جزیره قشم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر تیموری فرماندار قشم اظهار کرد: عصر یکشنبه ۱۰ تا ۱۱ پرتابه دشمن به نقاطی در جزیره قشم اصابت کرده است.

وی افزود: تمامی اهداف نظامی بوده است.

فرماندار قشم خاطرنشان کرد: خوشبختانه این حملات هیچ تلفاتی نداشته است.

کد مطلب 6886155

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها