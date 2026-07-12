اصابت بیش از ۱۰ پرتابه به جزیره قشم

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر تیموری فرماندار قشم اظهار کرد: عصر یکشنبه ۱۰ تا ۱۱ پرتابه دشمن به نقاطی در جزیره قشم اصابت کرده است.
وی افزود: تمامی اهداف نظامی بوده است.
فرماندار قشم خاطرنشان کرد: خوشبختانه این حملات هیچ تلفاتی نداشته است.
قشم- فرماندار قشم از اصابت ۱۰ تا ۱۱ پرتابه دشمن به جزیره قشم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر تیموری فرماندار قشم اظهار کرد: عصر یکشنبه ۱۰ تا ۱۱ پرتابه دشمن به نقاطی در جزیره قشم اصابت کرده است.
وی افزود: تمامی اهداف نظامی بوده است.
فرماندار قشم خاطرنشان کرد: خوشبختانه این حملات هیچ تلفاتی نداشته است.
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