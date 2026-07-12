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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۳۵

کویت: ۳ پاسگاه مرزی ما هدف قرار گرفت

کویت: ۳ پاسگاه مرزی ما هدف قرار گرفت

وزارت دفاع کویت در بیانیه‌ای ادعا کرد که ۳ پایگاه مرزی زمینی و یکی از سکوهای حفاری دریایی این کشور هدف حمله قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزارت دفاع کویت امروز یکشنبه با صدور بیانیه ای ادعا کرد: ۳ پاسگاه مرزی زمینی در شمال کشور هدف حمله‌ای قرار گرفتند که منجر به خسارات مادی شد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع کویت در این خصوص آمده است: یک سکوی حفاری دریایی متعلق به شرکت نفت کویت در آب‌ های سرزمینی ما هدف حمله یک پهپاد متخاصم قرار گرفت که منجر به مجروح شدن یک کارگر شد.

از سوی دیگر، وبگاه آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی مدعی شد: ارتش آمریکا یک ساعت پیش حملاتی را علیه سامانه‌ های موشکی، پدافند هوایی و قایق‌ های کوچک سپاه پاسداران در ۲ نقطه در نزدیکی تنگه هرمز انجام داد.

کد مطلب 6886168

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