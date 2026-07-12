شب پرتنش‌ خلیج فارس؛ از انسداد تنگه هرمز تا موشک باران پرنس حسن اردن

خبرگزاری مهر: گروه سیاست _هادی رضائی: بامدادی یکشنبه، نیروی دریایی سپاه پاسداران با متوقف کردن دو شناور متخلف در تنگه هرمز، این آبراه کلیدی را تا اطلاع ثانوی مسدود اعلام کرد.

آمریکا با حملات هوایی به مناطق ساحلی جنوب ایران پاسخ داد که با پدافند مواجه شد. نیروی هوافضای سپاه نیز پایگاه‌های آمریکایی در اردن و قطر را با موشک‌های بالستیک هدف قرار داد. این رویدادها، دور تازه‌ای از درگیری‌ها را در منطقه رقم زده است.

انسداد تنگه هرمز و اقدامات نیروی دریایی سپاه

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اجرای مأموریت حفظ امنیت دریانوردی، دو شناور متخلف را که از مسیرهای غیرمصوب عبور می‌کردند و به هشدارها توجه نداشتند، با شلیک اخطار متوقف کرد.

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه اعلام کرد که به دلیل مداخلات غیرقانونی، تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی مسدود است و هیچ شناوری اجازه تردد نخواهد داشت.

این اقدام، تردد در یکی از مهم‌ترین مسیرهای انرژی جهان را به شدت محدود کرده و بر بازارهای جهانی تأثیر گذاشته است.

حملات هوایی آمریکا به جنوب ایران

ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) از آغاز حملات هوایی خبر داد. گزارش‌های متعدد از شنیده شدن انفجارها و فعال شدن پدافند در استان‌های جنوبی حکایت دارد:

- خوزستان: مناطق آبادان، ماهشهر و هندیجان؛ پدافند ماهشهر فعال شد.

- بوشهر: انفجارها در بوشهر، کنگان، دیر و عسلویه.

- هرمزگان: بندرعباس، سیریک، قشم و جاسک (با گزارش چندین انفجار).

- سیستان و بلوچستان: فعالیت پدافند در کنارک و چابهار. وزارت دفاع آمریکا در بیانیه‌ای مدعی شد که ایران بهای این اقدامات را خواهد پرداخت.

پاسخ موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکایی

نیروی هوافضای سپاه در عملیاتی تلافی‌جویانه، ابتدا پایگاه «پرنس حسن» در اردن را هدف قرار داد و طبق اطلاعیه رسمی، مرکز فرماندهی و کنترل و آشیانه پهپادهای MQ-9 را منهدم کرد.

در مرحله دوم، پایگاه هوایی العدید در قطر با موشک‌های بالستیک مورد حمله قرار گرفت و مراکز تعمیر و نگهداری جنگنده‌ها و فرماندهی آن آسیب دید.

سپاه هشدار داد که ادامه تجاوزات با پاسخ‌های شدیدتر مواجه خواهد شد. این حملات، آماده‌باش گسترده در پایگاه‌های آمریکایی در امارات، کویت، قطر، بحرین و اردن را به دنبال داشت و گزارش‌هایی از فعال شدن پدافندها منتشر شد. وقایع دیشب ادامه تنش‌های اخیر بر سر کنترل تنگه هرمز است.

ایران با انسداد آبراه و پاسخ مستقیم به پایگاه‌های میزبان نیروهای آمریکایی، بر حق حاکمیت و دفاع مشروع خود تأکید کرد. سرعت پاسخ‌ها نشان‌دهنده آمادگی عملیاتی بالاتر است. از دیدگاه راهبردی، تنگه هرمز همچنان اهرم مهمی برای ایران در برابر فشارهای خارجی باقی مانده است.

هدف قرار دادن پایگاه‌ها در اردن و قطر نیز پیام روشنی به کشورهای میزبان دارد.

شب گذشته خلیج فارس شاهد تبادل اقدامات نظامی جدی بود. جمهوری اسلامی ایران با استناد به دفاع از امنیت ملی و حاکمیت، واکنش نشان داد. رصد دقیق تحولات ادامه دارد و هر گام جدید می‌تواند ابعاد درگیری را تغییر دهد.