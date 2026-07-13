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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۵:۱۵

ادعای «وال‌استریت ژورنال»: سپاه عامل شکست مذاکرات است

ادعای «وال‌استریت ژورنال»: سپاه عامل شکست مذاکرات است

روزنامه وال‌استریت ژورنال مدعی شد که سپاه پاسداران با انجام حملات متوالی، روند مذاکرات ایران و آمریکا را دچار اختلال کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، این روزنامه آمریکایی به نقل از مقامات واشنگتن ادعا کرد که "علیرغم تلاش تیم مذاکره‌کننده ایرانی برای پیشبرد گفتگوها، «سپاه پاسداران» با حملات متوالی، این روند را تضعیف کرده است.

در این گزارش ادعا شده است که ایران در واکنش به تجاوزات نظامی آمریکا، حدود ۵۰ موشک و پهپاد پرتاب کرده است.

وال‌استریت ژورنال همچنین مدعی شده است که در یکی از این حملات، یک پهپاد ایرانی موفق شده به انباری متعلق به ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین اصابت کند؛ ادعایی که بازتاب‌دهنده اقتدار میدانی نیروهای مسلح ایران و آسیب‌پذیری پایگاه‌های آمریکایی در منطقه است.


کد مطلب 6886352

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