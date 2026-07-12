https://mehrnews.com/x3cy5b ۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۵ کد مطلب 6886223 استانها مازندران استانها مازندران ۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۵ اجتماع پرشور مردمی در نوشهر نوشهر- اجتماع پرشور مردمی در حمایت از رزمندگان اسلام و بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی در نوشهر برگزار شد. دریافت 6 MB کد مطلب 6886223 کپی شد مطالب مرتبط تکرار حماسه آفرینی مردم دیار گروس در حمایت از انقلاب اسلامی ایران نمایش اقتدار و استقامت مردم سلماس در شب ۱۳۴ حضور موج صد و سی و چهارم حضور حماسی مردم آستانه اشرفیه در خیابان برچسبها بیعت با رهبر انقلاب رهبر شهید شهرستان نوشهر
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