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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۵

اجتماع پرشور مردمی در نوشهر

اجتماع پرشور مردمی در نوشهر

نوشهر- اجتماع پرشور مردمی در حمایت از رزمندگان اسلام و بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی در نوشهر برگزار شد.

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کد مطلب 6886223

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