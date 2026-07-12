  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۹

نمایش اقتدار و استقامت مردم سلماس در شب ۱۳۴ حضور

نمایش اقتدار و استقامت مردم سلماس در شب ۱۳۴ حضور

ارومیه - مردم‌ ولایی سلماس یکشنبه شب با نمایش اقتدار و ایستادگی در برابر استکبار جهانی در خیابان تجمع کردند.

دریافت 23 MB
کد مطلب 6886273

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها