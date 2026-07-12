https://mehrnews.com/x3cy6c ۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۹ کد مطلب 6886273 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۹ نمایش اقتدار و استقامت مردم سلماس در شب ۱۳۴ حضور ارومیه - مردم ولایی سلماس یکشنبه شب با نمایش اقتدار و ایستادگی در برابر استکبار جهانی در خیابان تجمع کردند. دریافت 23 MB کد مطلب 6886273 کپی شد مطالب مرتبط صد و سی و چهارمین موج حضور بجنوردیها در میدان اجتماع پرشور مردمی در نوشهر بعثت خیابانی مردم شهرکرد در شب ۱۳۴ اجتماع باشکوه عاشقان ولایت در مازندران پیام مردم دیار گروس از حضور در تجمعات مردمی برچسبها تجمع مردمی شهرستان سلماس بیعت با رهبر انقلاب
نظر شما