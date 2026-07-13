بخش دیالیز آمل‌ نیازمند بازسازی و مرمت است

رضا حاجی‌پور در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت حوزه بهداشت و درمان و مطالبات بیماران خاص، اظهار کرد: دولت هر سال اعتبارات مشخصی را برای حوزه بهداشت و درمان، به‌ویژه بیماران خاص، اختصاص می‌دهد و انتظار می‌رود این منابع بر اساس اولویت‌ها و نیازهای واقعی هزینه شود. البته نمی‌خواهم به‌صورت قطعی بگویم که در همه موارد نگاه سلیقه‌ای حاکم است، اما در برخی موارد مشاهده می‌شود که توزیع تجهیزات و امکانات درمانی به‌صورت یکسان انجام نمی‌شود و برخی مراکز بیش از سایرین مورد توجه قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به وضعیت بخش دیالیز شهرستان آمل افزود: بخش دیالیز آمل با توجه به قدمت تجهیزات، نیازمند تعمیر اساسی، بازسازی و نوسازی است. منظور از اورهال نیز همین تعمیرات اساسی و بازسازی کامل تجهیزات است.

وی ادامه داد::این موضوع از مطالبات جدی بیماران دیالیزی شهرستان به شمار می‌رود و انتظار داریم از محل اعتبارات تجهیز مراکز درمانی و بودجه بیماران خاص برای رفع این مشکل اقدام شود.

حاجی‌پور تصریح کرد: چنانچه دانشگاه علوم پزشکی مازندران در این زمینه ورود کرده و برنامه‌ای برای نوسازی و بازسازی دستگاه‌های دیالیز ارائه دهد، ما نیز از ظرفیت‌های موجود برای حمایت استفاده خواهیم کرد.

این نماینده مجلس ادامه داد::در همین راستا، امسال از محل اعتبارات در اختیار خود، ۱۰ میلیارد تومان برای تقویت حوزه بهداشت و درمان اختصاص داده‌ایم تا بخشی از نیازهای این حوزه تأمین شود.

نماینده مردم آمل با تأکید بر نقش دانشگاه علوم پزشکی مازندران در رفع مشکلات بیماران دیالیزی خاطرنشان کرد: انتظار داریم مسئولان دانشگاه علوم پزشکی استان با نگاهی ویژه به این مطالبه ورود کنند. ما نیز این موضوع را با جدیت پیگیری و مطالبه‌گری خواهیم کرد تا مشکلات بیماران دیالیزی شهرستان هرچه سریع‌تر برطرف شود.

کمبود داروهای بیماران خاص

وی در ادامه درباره کمبود برخی داروهای بیماران خاص نیز گفت: بخشی از مشکلات موجود به انحصار تأمین برخی داروها از سوی تعداد محدودی شرکت بازمی‌گردد که این موضوع زمینه ایجاد نوعی انحصار در بازار دارو را فراهم کرده است. از سوی دیگر، برخی داروهای بیماران خاص اساساً در داخل کشور تولید نمی‌شوند و ناگزیر باید از خارج وارد شوند.

حاجی‌پور افزود: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در تلاش هستند تا روند تأمین و واردات این داروها تسریع شود. البته شرایط خاص کشور، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی نیز در روند واردات دارو بی‌تأثیر نبوده و موجب تأخیر در تأمین برخی اقلام شده است.

وی ادامه داد: وزارت بهداشت برای مدیریت این شرایط تلاش می‌کند و نمایندگان مجلس نیز به‌طور مستمر از طریق تذکر و پیگیری، روند تأمین داروهای مورد نیاز بیماران خاص را دنبال می‌کنند. با این حال، همچنان در حوزه داروهای بیماران خاص با مشکلاتی مواجه هستیم که نیازمند اهتمام و پیگیری بیشتری از سوی دستگاه‌های مسئول است.