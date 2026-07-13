حمید گله داری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس شاخص‌های جهانی، عدد ۱۱ در رده «خطر بسیار شدید» قرار داشته و می‌تواند در کمتر از ۱۵ دقیقه منجر به آسیب‌های چشمی، سوختگی پوست، اختلال در سیستم ایمنی و افزایش خطر ابتلا به سرطان‌های پوستی مبدل شود.

وی با بیان اینکه معاونت بهداشتی دانشگاه با اعلام پیش‌بینی شاخص پرتوهای فرابنفش (UV) به میزان ۱۱ در طول هفته جاری، نسبت به مخاطرات جدی این پدیده برای سلامت عمومی هشدار داد و افزود: حفاظت از خود و دیگران در برابر پرتوهای UV در تمام طول سال مهم است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: در این شرایط لازم است در سایه بمانید، مخصوصاً در طول ساعات ظهر و لباسهایی بپوشید که بازوها و پاهای شما را بپوشاند.

وی با بیان اینکه گزینه هایی را برای حفاظت از فرزندان خود در نظر بگیرید و از کلاه لبه پهن استفاده کنید تا صورت، سر، گوشها و گردن شما را در سایه نگه دارد، افزود: از عینک آفتابی استفاده کنید که دور تا دور چشم را بپوشاند و هر دو تشعشعات UVA و UVB را مسدود کند.

گله داری ادامه داد: برای حفاظت در برابر هر دو UVA و UVB ، از کرم ضد آفتاب با فاکتور حفاظت در برابر خورشید SPF برابر ۱۵ یا بالاتر استفاده کنید.

وی خاطرنشان کرد: از برنزه کردن سالنی (در فضای سرپوشیده) خودداری کنید. برنزه کردن در فضای سرپوشیده به ویژه برای استفاده کنندگان جوان خطرناک است؛ افرادی که در دوران نوجوانی یا اوایل بزرگسالی شروع به برنزه کردن در فضای سرپوشیده میکنند، ریسک ابتلا به ملانوما در آنها بیشتر است .

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: انواع خاصی از شیشه و پلاستیک ها می توانند برای جلوگیری از نور UV ، بویژه UVC استفاده شوند.

وی اضافه کرد: مقیاس شاخص UV به ما کمک میکند تا بدانیم که پرتوهای UV در یک روز معین چقدر میتواند مضر باشد . این ابزار مفید، قدرت تشعشعات مضر خورشید را پیش بینی میکند. به یاد داشته باشید، هر چه این عدد بالاتر باشد، شانس مواجهه بیش از حد که منجر به نگرانی های سلامتی می شود بیشتر می گردد.