لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تقویت الگوهای تابستانه و ماندگاری هوای گرم تا پایان هفته ادامه خواهد داشت، اظهار کرد: با توجه به گرمای هوا و نبود ابر در آسمان، شدت تابش فرابنفش خورشید در ساعات میانی روز بالاست و از این رو به هموطنان توصیه میشود که از انجام فعالیت های فیزیکی در فضای باز در ساعات میانی روز پرهیز کرده و برای جلوگیری از گرمازدگی نکات بهداشتی و محافظتی را رعایت کنند.
وی با بیان اینکه امکان اندازهگیری شاخص فرابنفش را نداریم، گفت: شاخص ۱۱ که از سوی علوم پزشکی اصفهان درباره افزایش فرابنفش اعلام شده، نشان دهنده بالا بودن میزان پرتوهای uv است و ضرورت دارد که شهروندان نکات بهداشتی را برای فعالیت در فضای باز رعایت کنند.
رئیس مرکز پیشبینی و مدیریک بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: براساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی تا اواخر هفته آسمان استان، صاف تا کمی ابری و گاهی وزش باد در نواحی شمالی ، شرقی و برخی مناطق مرکزی استان پیشبینی میشود.
به گفته امینی، وزش باد در ساعات عصر و شب گاهی شدید و با خیزش گردوخاک، کاهش دید و افت کیفیت هوا همراه است.
وی با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی ندارد، گفت: بیشینه دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرمترین ساعات امروز به ۳۹ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن در خنکترین ساعات به ۲۷ درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.
رئیس مرکز پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان اضافه کرد: کاشان با ۴۲ درجه سلسیوس بالای صفر و عسگران با کمینه دمای ۱۶ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین مناطق استان خواهند بود.
به گزارش مهر، اشعه ماورای بنفش یا UV، نوعی تابش الکترومغناطیسی است که طول موج آن کوتاهتر از نور مرئی و بلندتر از پرتوهای ایکس است. این اشعه که با چشم غیرمسلح قابل دیدن نیست، بخش مهمی از طیف نوری است که از خورشید به زمین میرسد.
مواجهه بیش از حد و محافظتنشده با پرتوهای UV میتواند پیامدهای منفی جدی داشته باشد.
آفتابسوختگی، پیری زودرس پوست و ایجاد لکهای پوستی از شایعترین نتایج تماس مستقیم و طولانیمدت با این پرتوها هستند که در درازمدت میتوانند به آسیبهای سلولی منجر شوند.
یکی از جدیترین خطرات مرتبط با اشعه UV، افزایش خطر ابتلا به سرطانهای پوست است. تابش مداوم میتواند به DNA سلولهای پوستی آسیب برساند و باعث تغییرات ژنتیکی شود که در نهایت ممکن است منجر به رشد بدهیم سلول های سرطانی شود.
نظر شما