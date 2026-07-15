کیفیت هوای اصفهان قابل قبول است

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۲ ایستگاه‌ پایش فعال منتهی به ساعت ۶ صبح چهارشنبه ۲۴ تیرماه با میانگین ۸۰ AQI وضعیت زرد و قابل قبول را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه‌ خیابان‌ ۲۵ آبان با عدد ۱۰۰، پارک زمزم ۶۳، دانشگاه صنعتی ۸۴، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۵۱، رهنان ۷۵، سپاهان‌شهر ۶۰، فرشادی ۸۲، فیض ۶۵، کردآباد ۹۱، میرزا طاهر ۵۶ و ولدان ۸۶ AQI در وضعیت قابل قبول است.

شاخص هوا در ایستگاه زینبیه با عدد ۱۴۶ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

امروز ایستگاه‌های پایش کیفی هوای شهرهای مجاور اصفهان، از دسترس خارج شده است.

هواشناسی استان اصفهان اعلام کرده است که شرایط غبارآلودی هوا همچنان در مناطق شمال، شرق و مرکز این استان ادامه دارد.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.