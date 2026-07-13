خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: موضوع آب در بوشهر تنها یک مسئله خدماتی نیست؛ بلکه به دلیل شرایط اقلیمی، پراکندگی جمعیت و محدودیت منابع آب شیرین، به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های زیرساختی و توسعه‌ای استان تبدیل شده است.

افزایش دمای هوا در تابستان، رشد مصرف و کاهش کیفیت برخی منابع محلی، فشار مضاعفی بر شبکه تأمین و توزیع آب وارد کرده و ضرورت اجرای طرح‌های پایدار را دوچندان ساخته است.

بخش قابل توجهی از آب شرب مورد نیاز بوشهر از استان‌های همجوار تأمین می‌شود و این وابستگی در سال‌های کم‌بارش یا زمان بروز اختلال در خطوط انتقال، خود را به شکل تنش آبی در برخی شهرها و روستاها نشان می‌دهد که در چنین شرایطی، توسعه ظرفیت‌های بومی تولید آب، به‌ویژه از طریق شیرین‌سازی آب دریا، به یکی از راهبردهای اصلی تبدیل شده است.

در کنار توسعه منابع جدید تولید آب، کاهش هدررفت در شبکه‌های توزیع نیز یکی از مهم‌ترین محورهای برنامه‌های آبی استان محسوب می‌شود. بخش‌هایی از شبکه آبرسانی بوشهر به دلیل قدمت بالا و فرسودگی خطوط، با مشکل نشت و اتلاف آب مواجه است؛ موضوعی که در شرایط محدودیت منابع، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

از سوی دیگر، توسعه زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و تقویت خطوط انتقال نیز از جمله اقداماتی است که می‌تواند پایداری شبکه را در زمان اوج مصرف افزایش دهد. ایجاد مخازن جدید و بهبود سیستم‌های انتقال، امکان مدیریت بهتر نوسانات مصرف و کاهش فشار بر منابع موجود را فراهم می‌کند.

برنامه‌های اعلام‌شده نشان می‌دهد که مدیریت آب در بوشهر به سمت ترکیبی از توسعه منابع جدید و افزایش بهره‌وری شبکه حرکت می‌کند. افزایش ظرفیت آب‌شیرین‌کن‌ها تا حدود ۲۰۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز، در صورت تحقق، می‌تواند سهم قابل توجهی در تأمین پایدار آب شرب استان داشته باشد.

در کنار این هدف، نوسازی شبکه‌های توزیع، کاهش هدررفت آب و بهبود کیفیت منابع محلی از جمله اقداماتی است که می‌تواند فشار بر منابع انتقالی را کاهش دهد. همچنین حمایت وزارت نیرو و اختصاص اعتبارات تنش آبی، فرصت مناسبی برای تسریع در اجرای طرح‌های اولویت‌دار استان فراهم کرده است.

تولید ۱۰۵ هزار متر مکعبی آب‌شیرین‌کن‌ها

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر به طور میانگین روزانه حدود ۴۰۰ هزار مترمکعب آب وارد شبکه آبرسانی استان می‌شود و تقریباً همین میزان نیز توسط مشترکان مصرف می‌شود.

علی بردستانی با اشاره به سهم آب‌شیرین‌کن‌ها در تأمین آب شرب استان اظهار کرد: اکنون حدود ۱۰۵ هزار مترمکعب از آب مورد نیاز استان از طریق تأسیسات شیرین‌سازی آب دریا تأمین می‌شود که نشان‌دهنده نقش رو به افزایش این فناوری در پایداری شبکه آبرسانی است.

افزایش ظرفیت تولید آب شیرین از دریا، بخشی از یک برنامه جامع برای متنوع‌سازی منابع تأمین آب استان است وی با بیان اینکه توسعه آب‌شیرین‌کن‌ها به صورت جدی در دستور کار قرار دارد، افزود: مجموعه‌ای از پروژه‌های جدید و طرح‌های افزایش ظرفیت در نقاط مختلف استان در حال اجراست تا سهم آب تولیدی از این طریق در سال‌های آینده به حدود ۲۰۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز برسد.

بردستانی همچنین از تسریع در اجرای طرح‌های آب‌شیرین‌کن در مناطق آب‌پخش، تنگستان، دلوار، گلستان، بنک و عسلویه خبر داد و گفت: علاوه بر این، پروژه تکمیل ظرفیت تأسیسات سیراف-جم نیز در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار گرفته است تا بخشی از نیاز مناطق جنوبی و مرکزی استان به شکل پایدارتر تأمین شود.

بردستانی گفت: هدف‌گذاری افزایش ظرفیت تولید آب شیرین از دریا، بخشی از یک برنامه جامع برای متنوع‌سازی منابع تأمین آب استان است.

به گفته وی، تحقق این برنامه علاوه بر افزایش پایداری شبکه، امکان مدیریت بهتر تنش‌های فصلی و کاهش فشار بر خطوط انتقال آب را فراهم می‌کند.

بوشهر به دلیل دسترسی گسترده به آب‌های خلیج فارس، ظرفیت مناسبی برای توسعه صنعت آب‌شیرین‌کن دارد. با این حال، استفاده از این ظرفیت نیازمند سرمایه‌گذاری مستمر، تأمین برق مورد نیاز و ایجاد زیرساخت‌های انتقال و توزیع است.

کارشناسان حوزه آب معتقدند گسترش آب‌شیرین‌کن‌ها می‌تواند وابستگی استان به منابع آبی استان‌های همجوار را کاهش دهد و در بلندمدت امنیت آبی بیشتری برای شهروندان فراهم آورد. این موضوع به‌ویژه برای مناطق ساحلی و شهرهایی که با محدودیت منابع محلی مواجه هستند، اهمیت بیشتری دارد.

توسعه طرح‌های شیرین‌سازی آب‌های لب‌شور

استاندار بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته برای رفع مشکل آب در استان اظهار کرد: بیش از یک‌چهارم آب شرب استان از طریق شیرین‌سازی آب دریا تأمین می‌شود.

ارسلان زارع بر ضرورت کاهش هدررفت آب در شبکه‌های توزیع تأکید کرد و گفت: با توجه به هزینه بالای تولید آب و محدودیت منابع آبی استان، مدیریت مصرف و کاهش اتلاف آب باید به صورت جدی در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به افزایش دمای هوا در تابستان امسال نسبت به سال گذشته، افزود: گرمای شدید و رشد مصرف آب، ضرورت تقویت پایداری تأمین آب شرب را بیش از گذشته نمایان کرده است.

استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: ارتقای ضریب پایداری در تولید و انتقال آب و همچنین نوسازی شبکه‌های فرسوده، از الزامات اساسی مدیریت منابع آبی استان است.

زارع با اشاره به شور شدن کیفیت برخی منابع محلی، توسعه طرح‌های شیرین‌سازی آب‌های لب‌شور را نیز ضروری دانست و گفت: بهبود کیفیت آب شرب در مناطقی که منابع محلی با مشکل شوری مواجه هستند، نیازمند برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری هدفمند است.

وی افزود: اجرای پروژه‌های نوسازی شبکه‌های آبرسانی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش هدررفت، افزایش بهره‌وری منابع آبی و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان داشته باشد.

استاندار بوشهر بیان کرد: در برخی شهرهای استان، بخش عمده آب شرب از منابع محلی با کیفیت نامطلوب تأمین می‌شود و این مسئله ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های اصلاحی را نشان می‌دهد.

نوسازی و بازسازی خطوط انتقال و شبکه‌های توزیع، یکی از اقداماتی است که می‌تواند در کنار توسعه آب‌شیرین‌کن‌ها، بهره‌وری منابع آبی را افزایش دهد. بدون اصلاح شبکه‌های فرسوده، بخشی از آب تولیدی در مسیر انتقال و توزیع از دست خواهد رفت و اثرگذاری طرح‌های افزایش تولید کاهش می‌یابد.

توسعه آب‌شیرین‌کن‌ها در استان بوشهر

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نیز در نشست با مسئولان استان بوشهر، با اشاره به شرایط خاص آبی این استان، بر ضرورت حمایت از طرح‌های اولویت‌دار تأکید کرد.

هاشم امینی با بیان اینکه بوشهر در زمره استان‌هایی است که به دلیل محدودیت منابع آب شیرین نیازمند توجه ویژه است، اظهار داشت: وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور آمادگی دارند در چارچوب اعتبارات مربوط به طرح‌های تنش آبی، بخشی از منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های اولویت‌دار استان را تأمین کنند.

وی افزود: تأمین پایدار آب شرب در بوشهر مستلزم اجرای همزمان چند محور اصلی شامل توسعه آب‌شیرین‌کن‌ها، تقویت خطوط انتقال، افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی و بازسازی شبکه‌های توزیع است.

به گفته امینی، این اقدامات باید به صورت هماهنگ دنبال شود تا آثار آن در کاهش تنش آبی و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی ملموس باشد.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور همچنین بر ضرورت اولویت‌بندی پروژه‌های نیمه‌تمام تأکید کرد و گفت: با توجه به محدودیت منابع مالی، تمرکز بر طرح‌هایی که در کوتاه‌مدت بیشترین تأثیر را بر پایداری تأمین آب دارند، می‌تواند روند رفع مشکلات آبی استان را تسریع کند.

امینی تصریح کرد که استفاده از اعتبارات تنش آبی برای تکمیل پروژه‌های راهبردی، فرصتی مهم برای بوشهر است تا بخشی از عقب‌ماندگی‌های زیرساختی خود در حوزه آب را جبران کند. وی خاطرنشان کرد که همکاری نزدیک میان وزارت نیرو، شرکت آب و فاضلاب کشور و مدیریت استان می‌تواند زمینه اجرای سریع‌تر این طرح‌ها را فراهم آورد.

بوشهر در مسیر عبور از وابستگی سنتی به منابع انتقالی و حرکت به سوی بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت آب‌شیرین‌کن‌ها قرار گرفته است. اگر طرح‌های در دست اجرا با سرعت و دقت لازم تکمیل شود، می‌توان انتظار داشت که بخش مهمی از تنش‌های آبی استان در سال‌های آینده کاهش یابد و خدمات‌رسانی به شهرها و روستاها از پایداری بیشتری برخوردار شود.