به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه امروز چهارشنبه در بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی مسکو نسبت به ازسرگیری اقدامات نظامی در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز، افزود: روسیه از همه طرف‌های درگیر در منطقه خلیج فارس می‌خواهد تا از رویارویی دست کشیده و به میز مذاکره بازگردند.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه سپس اضافه کرد: روند غیرقابل پیش‌بینی وقایع، چشم‌ اندازهای حل و فصل مسالمت‌آمیز این درگیری را تهدید می‌کند. مسکو خواستار توقف فوری حملات متقابل و ازسرگیری گفتگوها با هدف یافتن راه‌هایی برای برقراری صلحی پایدار در منطقه است.

این در حالیست که دو تجاوز اخیر آمریکا به خاک ایران در میانه مذاکرات غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن رخ داد و به جهانیان اثبات کرد که واشنگتن هرگز به دنبال گفتگو نیست.