مرمت اضطراری حمام ۲۰۰ساله خانخودی؛ «شاهرود» مقصدی جذاب برای گردشگران

سید محمدصادق رضویان در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز عملیات مرمت حمام تاریخی روستای خانخودی خبر داد و این اثر را یکی از ارزشمندترین بناهای منطقه برشمرد که برای حفظ اصالت ساختاری و جلوگیری از تخریب بیشتر، در اولویت اقدامات مرمتی قرار گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه تمرکز اصلی این مرحله بر عملیات‌های زیربنایی و اصلاح سازه‌ای بناست، افزود: حذف الحاقات، برداشت اندودهای فرسوده و سبک‌سازی بام جهت کاهش بار اضافی بر سازه، از جمله اقدامات تخصصی در دست اجرا است.

رضویان ادامه داد: در گام بعدی، کاه‌گل‌کاری بام، اصلاح شیب‌بندی و بازسازی سیستم ناودان‌ها انجام خواهد شد تا از نفوذ آب و آسیب به بدنه اصلی حمام جلوگیری شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی شاهرود با اشاره به موقعیت این اثر در بخش بیارجمند و نزدیکی روستای قلعه‌بالا، خاطرنشان کرد: روستای خانخودی از ظرفیت‌های بالای میراثی برخوردار است و مرمت این حمام تاریخی، نه‌تنها به حفظ هویت معماری منطقه کمک می‌کند، بلکه بستر مناسبی برای توسعه گردشگری پایدار در آینده فراهم خواهد آورد.