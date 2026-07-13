  1. استانها
  2. سمنان
۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۸:۰۷

مرمت اضطراری حمام ۲۰۰ساله خانخودی؛ «شاهرود» مقصدی جذاب برای گردشگران

مرمت اضطراری حمام ۲۰۰ساله خانخودی؛ «شاهرود» مقصدی جذاب برای گردشگران

شاهرود- رئیس میراث‌فرهنگی شاهرود از عملیات نجات‌بخشی حمام تاریخی روستای خانخودی در بیارجمند خبر داد و گفت: این اثر ارزشمند به قطب گردشگری فرهنگی منطقه تبدیل شود.

سید محمدصادق رضویان در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز عملیات مرمت حمام تاریخی روستای خانخودی خبر داد و این اثر را یکی از ارزشمندترین بناهای منطقه برشمرد که برای حفظ اصالت ساختاری و جلوگیری از تخریب بیشتر، در اولویت اقدامات مرمتی قرار گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه تمرکز اصلی این مرحله بر عملیات‌های زیربنایی و اصلاح سازه‌ای بناست، افزود: حذف الحاقات، برداشت اندودهای فرسوده و سبک‌سازی بام جهت کاهش بار اضافی بر سازه، از جمله اقدامات تخصصی در دست اجرا است.

رضویان ادامه داد: در گام بعدی، کاه‌گل‌کاری بام، اصلاح شیب‌بندی و بازسازی سیستم ناودان‌ها انجام خواهد شد تا از نفوذ آب و آسیب به بدنه اصلی حمام جلوگیری شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی شاهرود با اشاره به موقعیت این اثر در بخش بیارجمند و نزدیکی روستای قلعه‌بالا، خاطرنشان کرد: روستای خانخودی از ظرفیت‌های بالای میراثی برخوردار است و مرمت این حمام تاریخی، نه‌تنها به حفظ هویت معماری منطقه کمک می‌کند، بلکه بستر مناسبی برای توسعه گردشگری پایدار در آینده فراهم خواهد آورد.

کد مطلب 6886405

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها