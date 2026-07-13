انهدام پهپاد متجاوز «لوکاس» توسط پدافند هوایی ارتش در بندرعباس

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، این پهپاد که در حریم هوایی منطقه بندرعباس شناسایی شده بود، با هوشمندی و دقت عمل دلاورمردان پدافند هوایی و در چارچوب شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور، مورد رهگیری و هدف قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، شلیک موفق سامانه موشکی زمین به هوای ارتش، موجب اصابت دقیق به بدنه این پرنده و انهدام کامل آن شد.

ارتش جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر آمادگی شبانه‌روزی برای حراست از آسمان کشور، هشدار داده است که با هرگونه تجاوز و نفوذ هوایی به قاطعیت تمام و در کوتاه‌ترین زمان ممکن برخورد خواهد کرد.