  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۸:۳۸

انهدام پهپاد متجاوز «لوکاس» توسط پدافند هوایی ارتش در بندرعباس

انهدام پهپاد متجاوز «لوکاس» توسط پدافند هوایی ارتش در بندرعباس

ساعاتی پیش، یک فروند پهپاد متجاوز از نوع «لوکاس» توسط سامانه موشکی زمین به هوای نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه بندرعباس ساقط و منهدم شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، این پهپاد که در حریم هوایی منطقه بندرعباس شناسایی شده بود، با هوشمندی و دقت عمل دلاورمردان پدافند هوایی و در چارچوب شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور، مورد رهگیری و هدف قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، شلیک موفق سامانه موشکی زمین به هوای ارتش، موجب اصابت دقیق به بدنه این پرنده و انهدام کامل آن شد.

ارتش جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر آمادگی شبانه‌روزی برای حراست از آسمان کشور، هشدار داده است که با هرگونه تجاوز و نفوذ هوایی به قاطعیت تمام و در کوتاه‌ترین زمان ممکن برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6886432
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها